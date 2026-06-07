Kontrowersyjny gest Zełenskiego. Wipler: „Powód jest oczywisty”

Nie milkną echa decyzji Wołodymyra Zełenskiego, który uhonorował jedną z ukraińskich jednostek imieniem „Bohaterów UPA”. Temat ten wywołał niemałe emocje w programie „Śniadanie Rymanowskiego” na antenie Polsat News. W opinii posła Konfederacji Przemysława Wiplera działanie to ma na celu próbę odwrócenia uwagi od korupcji w kraju ogarniętym wojną.
Niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swojego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak mówił, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.
Decyzja ta spotkała się z krytyczną reakcją polskich polityków, a prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest oburzony. Zapowiedział, że 8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego i zaproponował, aby jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu.
„Ja tego nie powiedziałem”
W dyskusji Jolanta Niezgodzka z Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że ma wielu znajomych z Ukrainy w Polsce i dodała, że „oni w większości o tym, czym dla Polaków jest UPA i jakie dla nas to ma skojarzenia, co żołnierze UPA robili Polakom, dowiedzieli się od niej”.
My nie możemy doprowadzić do tego, że ta cała sytuacja skończy się na tym, że skrajnie nieodpowiedzialni populiści zaczną mówić o tym, że w konsekwencji powinniśmy wstrzymywać pomoc dla Ukrainy. A pan między innymi, panie pośle, to robi. Robi to pan na swoich mediach społecznościowych
— mówiła, zwracając się do posła PiS Jacka Ozdoby.
Pani w ogóle nie mówi o konkretach
— podkreślił Ozdoba.
Ja panu mówię o konkretach. Pan chce wstrzymać pomoc
— brnęła posłanka KO.
Ja tego nie powiedziałem. Pani nie rozumie, że my mamy bardzo mocne argumenty. Jesteśmy wschodnią flanką NATO, jesteśmy dumnym narodem. Przestańcie mówić o tym, że mają być jakiekolwiek negocjacje. Nie ma żadnych negocjacji w sprawie ofiar Wołynia. Niech pani to zrozumie. Naprawdę, niech Pani nie będzie naiwną osobą, że chodzi o edukację na Ukrainie. Prezydent Zełenski doskonale wiedział, że te działania wywołają skutki katastrofalne jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie
— wyjaśnił polityk.
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„Pętla antykorupcyjna wokół Zełenskiego”
Na potencjalne rozwiązanie sporu dot. UPA wskazał Przemysław Wipler, poseł Konfederacji.
Niech prezydent Zełenski znajdzie jednego bohatera UPA z imienia i nazwiska, który nie ma na swoich rękach krwi polskich dzieci i kobiet, którego życiorys jest absolutnie bez zastrzeżenia, co do którego nie ma cienia wątpliwości, że brał udział w mordowaniu sąsiadów, bo sąsiedzi nie mordują sąsiadów. Mężczyźni nie mordują kobiet i dzieci, a narody godne nie prowadzą akcji ludobójczych wobec swoich sąsiadów. To musi być jasne
— mówił.
Wyjaśnił też, dlaczego Zełenski to zrobił.
Bo ma wielki kolejny skandal korupcyjny. Pętla antykorupcyjna zaciska się wokół niego, jego żony. Wszyscy to wiecie, kradną na potęgę. Olbrzymia część tej pomocy, która z całego świata tam trafia, jest przekradana. Z pomocą płyną tam torebki Louis Vuitton, z Vitkaca i płynie tam to, w jakim dobrobycie żyje otoczenie Zełenskiego, to wiemy z nagrań służby antykorupcyjnej, która jest w dużej mierze wspierana przez Amerykanów. Oni widzą, że mają z tego tytułu problemy. Kolejni ludzie z otoczenia Zełenskiego uciekają do Izraela, jak jego minister
— wskazał Wipler.
Zełenski z Orderem Orła Białego
Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę „w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka”.
Polsat News/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762116-kontrowersyjny-gest-zelenskiego-wipler-powod-jest-oczywisty
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