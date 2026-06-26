Kolejni ważni politycy związani z PiS zwracają ukraińskie odznaczenia!

  • Polityka
  • opublikowano:
Ważni politycy związani z PiS zwracają ukraińskie odznaczenia / autor: Fratria
Ważni politycy związani z PiS zwracają ukraińskie odznaczenia / autor: Fratria

Europoseł Adam Bielan i doradca społeczny prezydenta RP Jacek Saryusz-Wolski poinformowali, że zwrócą przyznane im ukraińskie odznaczenia. To kolejni ważni polscy politycy związani z obozem Prawa i Sprawiedliwości, którzy zdecydowali się na taki gest.

Wcześniej trzech polityków Prawa i Sprawiedliwości: Mariusz Błaszczak, Marek Kuchciński i Zbigniew Rau, zdecydowało o zwróceniu ukraińskich odznaczeń. Zaś w czwartek o zwróceniu przyznanego mu w 2022 r. ukraińskiego Orderu Księcia Jarosława Mądrego poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

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Saryusz-Wolski dołącza

Do grona tego dołączył teraz Jacek Saryusz-Wolski, były europoseł Prawa i Sprawiedliwości, doradca społeczny prezydenta RP.

Z szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej i lojalności wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także jako wyraz sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity polityczne - zwracamy otrzymane odznaczenia ukraińskie

· Mariusz Błaszczak

· Marek Kuchciński

· Zbigniew Rau

· Jacek Saryusz-Wolski

Warszawa, 25 czerwca 2026

— napisał w swoich mediach społecznościowych.

Reakcja Czarnka

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, były minister edukacji narodowej.

Bardzo Panom dziękujemy za tę solidarność z całym Narodem Polskim i kolejny dowód na wielki patriotyzm

— zaznaczył.

Inicjatywa Bielana

Decyzję o zwróceniu ukraińskiego odznaczenia podjął także Adam Bielan, europoseł PiS. Polityk również zaznaczył, że to „wyraz solidarności z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego oraz stanowczego sprzeciwu wobec haniebnej polityki władz ukraińskich”. Zwrócił uwagę, że zwrot odznaczenia nie jest „przeciwko narodowi ukraińskiemu”, ale „dobry sojusz i wspólna przyszłość musi opierać się jednak na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i prawdzie”.

Należy nadal wspierać Ukrainę w walce z Rosją licząc na jak najszybsze zwycięstwo Kijowa. Wróg jest w Moskwie

— dodał.

Zwrócone odznaczenia

Błaszczak - gdy był wicepremierem i ministrem obrony narodowej - został uhonorowany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ukraińskim Orderem „Za zasługi” I klasy.

Z kolei ówczesny szef MSZ Zbigniew Rau odebrał ukraiński Order „Za Zasługi” I klasy w grudniu 2022 r.; natomiast Order „Za Zasługi” III klasy otrzymali w 2008 r. Adam Bielan oraz w 2007 r. Marek Kuchciński.

Order „Za zasługi” to państwowe odznaczenie ukraińskie; przyznawany jest w trzech stopniach za wybitne zasługi na rzecz Ukrainy.

W czwartek o zwróceniu przyznanego mu w 2022 r. ukraińskiego Orderu Księcia Jarosława Mądrego poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zełenski odznaczył Kaczyńskiego orderem w czerwcu 2022 r. w Kijowie.

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as/PAP/X/Facebook

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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