Europoseł Adam Bielan i doradca społeczny prezydenta RP Jacek Saryusz-Wolski poinformowali, że zwrócą przyznane im ukraińskie odznaczenia. To kolejni ważni polscy politycy związani z obozem Prawa i Sprawiedliwości, którzy zdecydowali się na taki gest.
Wcześniej trzech polityków Prawa i Sprawiedliwości: Mariusz Błaszczak, Marek Kuchciński i Zbigniew Rau, zdecydowało o zwróceniu ukraińskich odznaczeń. Zaś w czwartek o zwróceniu przyznanego mu w 2022 r. ukraińskiego Orderu Księcia Jarosława Mądrego poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński.
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Saryusz-Wolski dołącza
Do grona tego dołączył teraz Jacek Saryusz-Wolski, były europoseł Prawa i Sprawiedliwości, doradca społeczny prezydenta RP.
Z szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej i lojalności wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także jako wyraz sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity polityczne - zwracamy otrzymane odznaczenia ukraińskie
· Mariusz Błaszczak
· Marek Kuchciński
· Zbigniew Rau
· Jacek Saryusz-Wolski
Warszawa, 25 czerwca 2026
— napisał w swoich mediach społecznościowych.
Reakcja Czarnka
Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, były minister edukacji narodowej.
Bardzo Panom dziękujemy za tę solidarność z całym Narodem Polskim i kolejny dowód na wielki patriotyzm
— zaznaczył.
Inicjatywa Bielana
Decyzję o zwróceniu ukraińskiego odznaczenia podjął także Adam Bielan, europoseł PiS. Polityk również zaznaczył, że to „wyraz solidarności z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego oraz stanowczego sprzeciwu wobec haniebnej polityki władz ukraińskich”. Zwrócił uwagę, że zwrot odznaczenia nie jest „przeciwko narodowi ukraińskiemu”, ale „dobry sojusz i wspólna przyszłość musi opierać się jednak na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i prawdzie”.
Należy nadal wspierać Ukrainę w walce z Rosją licząc na jak najszybsze zwycięstwo Kijowa. Wróg jest w Moskwie
— dodał.
Zwrócone odznaczenia
Błaszczak - gdy był wicepremierem i ministrem obrony narodowej - został uhonorowany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ukraińskim Orderem „Za zasługi” I klasy.
Z kolei ówczesny szef MSZ Zbigniew Rau odebrał ukraiński Order „Za Zasługi” I klasy w grudniu 2022 r.; natomiast Order „Za Zasługi” III klasy otrzymali w 2008 r. Adam Bielan oraz w 2007 r. Marek Kuchciński.
Order „Za zasługi” to państwowe odznaczenie ukraińskie; przyznawany jest w trzech stopniach za wybitne zasługi na rzecz Ukrainy.
W czwartek o zwróceniu przyznanego mu w 2022 r. ukraińskiego Orderu Księcia Jarosława Mądrego poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zełenski odznaczył Kaczyńskiego orderem w czerwcu 2022 r. w Kijowie.
as/PAP/X/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763612-kolejni-wazni-politycy-zwracaja-ukrainskie-odznaczenia
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