Ważna decyzja ws. Ukrainy! Prezes Kaczyński zdecydował

„Ja też zrzucę order, bo mam dość wysokiej rangi Order Jarosława Mądrego, czyli ten najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, ile do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta” – podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.
Jak wskazał Jarosław Kaczyński, był zwolennikiem i mówił o tym publicznie, żeby nie eskalować tego konfliktu.
Tylko że ten konflikt jest eskalowany gwałtownie przez drugą stronę, przez tych prezydentów. Ja coraz bardziej widzę, że tutaj chodzi o zabieg bardzo szkodliwy i bardzo niebezpieczny, ale nie będę rozwijał, o co tutaj bardzo prawdopodobnie chodzi i dlaczego Ukraińcy to sprowokowali
— zaznaczył prezes PiS.
„To nie może być sfera niebytu”
My nad sprawą niezwykle bestialskich, niebywale, nawet na tle Niemców, mordów przeprowadzonych przez Ukraińców w sposób zaplanowany, żeby było jasne. Ale niestety także z udziałem zwykłych ludzi, wcale nie tych, którzy byli w UPA, nie może zostać czymś, co jest traktowane jako sfera niebytu, a tak to jest. Przyznanie się do winy, przeprosiny, pochowanie wszystkich ofiar, oczywiście przedtem ekshumacje. I to są nasze warunki. One naprawdę nie są daleko idące, ale muszą być spełnione
— ocenił Jarosław Kaczyński.
I dlatego według mnie w tej chwili - mówię o swoim osobistym zdaniu, a nie o zdaniu partii, bo takiej decyzji organów partyjnych nie było - Polska powinna rozpocząć blokowanie rokowań dotyczących wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej mogą być tylko kraje europejskie
— dodał prezes PiS.
tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763477-wazna-decyzja-ws-ukrainy-prezes-kaczynski-zdecydowal
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