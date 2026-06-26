Trzech polityków PiS zwróci ukraińskie odznaczenia!

Trzech polityków Prawa i Sprawiedliwości: Mariusz Błaszczak, Marek Kuchciński i Zbigniew Rau, zdecydowało o zwróceniu ukraińskich odznaczeń. „Z szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej i lojalności wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także jako wyraz sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity polityczne” - czytamy w komunikacie.
Wczoraj o zwróceniu orderu otrzymanego od Ukraińców poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej zapowiedział zwrócenie przyznanemu mu w 2022 r. ukraińskiego Orderu Księcia Jarosława Wielkiego.
To wyraz mojego stosunku do elit ukraińskich i lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego
— tłumaczył swoją decyzję.
Teraz podobną decyzję podjęli kolejni politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Z szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej i lojalności wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także jako wyraz sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity polityczne - zwracamy otrzymane odznaczenia ukraińskie - Mariusz Błaszczak - Marek Kuchciński - Zbigniew Rau
— poinformował były marszałek Sejmu.
kk/Facebook/Marek Kuchciński
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763525-trzech-politykow-pis-zwroci-ukrainskie-odznaczenia
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