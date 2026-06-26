Trzech polityków PiS zwróci ukraińskie odznaczenia!

  • Polityka
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Trzech polityków Prawa i Sprawiedliwości: Mariusz Błaszczak, Marek Kuchciński i Zbigniew Rau, zdecydowało o zwróceniu ukraińskich odznaczeń. / autor: Fratria
Trzech polityków Prawa i Sprawiedliwości: Mariusz Błaszczak, Marek Kuchciński i Zbigniew Rau, zdecydowało o zwróceniu ukraińskich odznaczeń. / autor: Fratria

Trzech polityków Prawa i Sprawiedliwości: Mariusz Błaszczak, Marek Kuchciński i Zbigniew Rau, zdecydowało o zwróceniu ukraińskich odznaczeń. „Z szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej i lojalności wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także jako wyraz sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity polityczne” - czytamy w komunikacie.

Wczoraj o zwróceniu orderu otrzymanego od Ukraińców poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej zapowiedział zwrócenie przyznanemu mu w 2022 r. ukraińskiego Orderu Księcia Jarosława Wielkiego.

To wyraz mojego stosunku do elit ukraińskich i lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego

— tłumaczył swoją decyzję.

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Teraz podobną decyzję podjęli kolejni politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Z szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej i lojalności wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także jako wyraz sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity polityczne - zwracamy otrzymane odznaczenia ukraińskie - Mariusz Błaszczak - Marek Kuchciński - Zbigniew Rau

— poinformował były marszałek Sejmu.

kk/Facebook/Marek Kuchciński

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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