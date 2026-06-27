Kliczko spytany o Zełenskiego. Milczenie przez długie sekundy

  • Świat
  • opublikowano:
Witalij Kliczko / autor: PAP/Adam Warżawa
Witalij Kliczko / autor: PAP/Adam Warżawa

Witalij Kliczko wypowiadał się na konferencji w Gdańsku o odbudowie Ukrainy i na temat współpracy z Wołodymyrem Zełenskim. Po pytaniu o nieobecność prezydenta Ukrainy w Polsce mer Kijowa milczał przez dobrych kilka sekund.

Kliczko milczy i się uśmiecha

Czy wyobraża pan sobie konferencję na rzecz odbudowy Kijowa bez mera Kijowa? Czy zatem można rozmawiać o odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy?”

— pytał reporter WP podczas konferencji z Witalijem Kliczko. Jak czytamy w portalu, mer Kijowa zanim odpowiedział przez siedem sekund milczał i jedynie się uśmiechał.

Następnie wygłosił kilka okrągłych zdań.

Zasadniczo idziemy w tym samym kierunku, co rząd centralny. Jednak to samorząd lokalny jest odpowiedzialny za świadczenie usług bezpośrednio na miejscu. Słuchamy problemów naszych obywateli i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby sprostać wyzwaniom, z którymi mierzymy się każdego dnia

— stwierdził mer Kijowa odpowiadając na pytanie.

Ogólniki mera Kijowa

Zapytany o relacje między władzami lokalnymi a administracją centralną na Ukrainie, mówił również posługując się ogólnikami.

To niezwykle ważne. W każdym kraju zawsze występują pewne napięcia między władzą lokalną a centralną. Naszym głównym celem jest prowadzenie stałej, skutecznej dyskusji, ponieważ w całym kraju mierzymy się z tymi samymi wyzwaniami

— opowiadał Kliczko podczas gdańskiej konferencji.

Teraz już po prostu śmierdzi”

Jednak Kliczko nie był zawsze tak dyplomatyczny. Rok temu, udzielając wywiadu The Times, nie gryzł się w język, gdy mówił o polityce Zełenskiego, który jego zdaniem dąży autorytarnych rządów.

To czystka demokratycznych zasad i instytucji prowadzona pod pozorem wojny

— mówił.

Kiedyś powiedziałem, że w naszym kraju czuć zapach autorytaryzmu. Teraz już po prostu śmierdzi

— stwierdził w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika.

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SC/wp.pl/the Times

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