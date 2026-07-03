Bardzo dziwny SONDAŻ. Co zrobili z Morawieckim?

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę na KO zagłosowałoby 32,45 proc. badanych, a na PiS - 24,97 proc. - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 12,75 proc.
Liderem poparcia w sondażu pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,45 proc., wyprzedzając PiS (24,97 proc.) oraz Konfederację (12,75 proc.), Konfederację Korony Polskiej (8,97 proc.) i Nową Lewicę (7,79 proc.).
Pozostałe ugrupowania znalazły się poniżej progu wyborczego, w tym Partia Razem (4,45 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,79 proc.), Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (2,05 proc.) oraz Polska 2050 (1,92 proc.). Inną partię wskazało 0,86 proc. badanych.
Dlaczego odłączyli Morawieckiego od PiS?
Wspomniany sondaż jest wyjątkowo dziwny, ponieważ zdecydowano się odłączyć jedno ze stowarzyszeń działających wewnątrz PiS od tej partii - chodzi o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego - i zaprezentować je w sondażu jako oddzielną partię. Tymczasem sam Mateusz Morawiecki wielokrotnie podkreślał, że jego nowe stowarzyszenie nie jest zalążkiem nowej partii politycznej. Ostatnio w odpowiedzi na pytanie dziennikarki TVP Info w likwidacji Justyny Dobrosz-Oracz.
Przed najbliższymi wyborami do parlamentu może pan zadeklarować, że nie stworzy własnej partii?
— pytała Dobrosz-Oracz.
Tak, mogę zadeklarować
— odpowiedział były premier.
Sondaż wykonano w dniach 30 czerwca - 1 lipca na próbie 1042 dorosłych Polaków.
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tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764044-bardzo-dziwny-sondaz-co-zrobili-z-morawieckim
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