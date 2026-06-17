Jak wynika z najnowszego badania firmy Research Partner, Koalicja Obywatelska może liczyć na największe poparcie. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, w Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań.
Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,5%, co oznacza wzrost o 0,9 p.p. w stosunku do badania przeprowadzonego w dniach 20.03-23.03.2026 roku. Partia rządząca wyprzedziłaby PiS, który odnotował wynik gorszy o 1,1 p.p. (spadek z 26,4% do 25,3%). Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, na którą zagłosowałoby 11,1% respondentów (+0,6 p.p.). Do parlamentu weszliby jeszcze przedstawiciele Nowej Lewicy, która zyskała zaufanie 8,9% badanych (+2,2 p.p.) oraz Korony Grzegorza Brauna, którą poparło 6,7% ankietowanych (bez zmian). Poparcie dla innych ugrupowań politycznych kształtuje się poniżej progu wyborczego - Partia Razem mogłaby liczyć na 3,2%, PSL – 1,4%, Polska 2050 – 1,3%, a inne partie – 1,2%.
Podział mandatów w Sejmie
Ponad 9% osób nie przyznaje się, na kogo oddałoby swój głos. Ale Polacy niezmiennie deklarują wysokie zainteresowanie wyborami - dziś najprawdopodobniej 68,8% Polaków zagłosowałoby w wyborach parlamentarnych (w tym 52,4% respondentów odpowiedziało na pytanie o uczestnictwo w wyborach „zdecydowanie tak”, a 16,4% „raczej tak”) .
O wskazanie prawdopodobnego podziału mandatów poprosiliśmy dr Macieja Onasza, adiunkta w Katedrze Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzącego badania rozkładu poparcia politycznego poszczególnych ugrupowań. Kształtuje się on następująco:
● Koalicja Obywatelska – 190 mandatów
● Zjednoczona Prawica – 155 mandatów
● Konfederacja – 54 mandaty
● Lewica – 38 mandatów
● Korona Grzegorza Brauna - 23 mandaty
Taki rozkład mandatów oznacza, że obecna koalicja rządząca uzyskałaby łącznie 228 mandatów, a partie opozycyjne miałyby 232 reprezentantów w niższej izbie Parlamentu. Porównując te wyniki do badania marcowego, koalicja rządząca miałaby o 21 mandatów więcej pomimo słabych wyników partii tworzących niegdyś tzw. Trzecią Drogę.
Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 12-15.06.2026, na ogólnopolskiej próbie 1067 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Research Partner/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762873-sondaz-i-polityczny-impas-sprawdz-podzial-mandatow
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