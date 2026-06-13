PiS depcze po piętach KO! Sześć partii w Sejmie. SONDAŻ

Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni „Social Changes”, Koalicja Obywatelska może liczyć na największe poparcie. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, w Sejmie znalazłoby się sześć ugrupowań.
Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 33 proc. Drugie miejsce po KO zajęło Prawo i Sprawiedliwość — głos na partię Jarosława Kaczyńskiego oddałoby 30 proc. badanych.
Wyborcze podium zamknęła Konfederacja z wynikiem 12 proc. głosów. Czwarty wynik — 8 proc. głosów — uzyskałaby Nowa Lewica. Następna jest Konfederacja Korony Polskiej i zagłosowałoby na nią 7 proc. respondentów. Razem ociera się o próg wyborczy — z wynikiem 5 proc. partia znalazłaby się w Sejmie.
PSL i Polska 2050 poza Sejmem
Pozostałe partie znalazłyby się pod progiem wyborczym. Odpowiedź „inne” wybrał 1 proc. uczestników badania.
W wyborach do Sejmu wzięłoby udział 76 proc. badanych — z czego 55 proc. wskazało zdecydowany udział, a 21 proc. „raczej” poszłaby do urn.
Badanie zostało zrealizowane w dniach 5-9 czerwca 2026 roku metodą CAWI na panelu internetowym na próbie 1073 osób.
Interia/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762585-pis-depcze-po-pietach-ko-szesc-partii-w-sejmie-sondaz
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