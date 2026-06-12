SONDAŻ

SONDAŻ. Koalicja Obywatelska na czele. Ciekawie tuż za podium

  • Polityka
  • opublikowano:
Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie / autor: PAP/Leszek Szymański
Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie / autor: PAP/Leszek Szymański

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 31,4 proc. Jak wynika z sondażu Opinia24, którego wyniki opublikował Onet, Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica uzyskałyby takie samo poparcie, po 7,5 proc. głosów.

Drugie miejsce po KO zajęło Prawo i Sprawiedliwość — głos na partię Jarosława Kaczyńskiego oddałoby 24,2 proc. badanych. Wyborcze podium zamknęła Konfederacja z wynikiem 12,6 proc. głosów. Czwarty wynik — po 7,5 proc. głosów — uzyskałyby Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica.

Pozostałe partie znalazłyby się pod progiem wyborczym. Według sondażu, na Partię Razem głos oddałoby 3,2 proc. wyborców. Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby liczyć na 2,7 proc. poparcia, a Polska 2050 — na 1,8 proc. Głosowanie na inne partie zadeklarowało 1,4 proc. badanych, a 5 proc. nie było w stanie jednoznacznie wskazać, na kogo oddałoby głos.

W wyborach do Sejmu wzięłoby udział 73 proc. badanych — z czego 50 proc. wskazał zdecydowany udział, a 23 proc. „raczej” poszłaby do urn. Co piąty badany — 21 proc. — deklaruje z kolei, że nie planuje udziału w wyborach: 12 proc. respondentów „zdecydowanie” nie wzięłoby udziału w głosowaniu, a 9 proc. „raczej nie” poszłoby do urn - wynika z sondażu Opinia24.

Badanie Opinii24 przeprowadzono w dniach 8-10 czerwca techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

kk/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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