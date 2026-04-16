„W szerokim obozie, który chcemy budować, jest miejsce dla różnych środowisk, temperamentów i stylów działania. Każdy ma swoje metody uprawiania polityki - i to jest wartość, a nie problem. Siłą jest różnorodność, jeśli łączy nas wspólny cel. Dziś tym celem jest Polska silna, rozwijająca się i sprawiedliwa” - czytamy we wpisie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który został opublikowany w mediach społecznościowych. W swoim wpisie szef EKR wyjaśnia powody, które zdecydowały o tym, że powołał stowarzyszenie Rozwój Plus.
Morawiecki powołał stowarzyszenie
Wczoraj media poinformowały o utworzeniu przez Mateusza Morawieckiego nowego stowarzyszenia o nazwie Rozwój Plus. Wcześniej, 14 kwietnia odbyło się spotkanie prezydium Komitetu Politycznego PiS, które - według mediów - dotyczyło m.in. planów Morawieckiego w sprawie stowarzyszenia. „Przebieg wczorajszego spotkania prezydium Komitetu Politycznego wykazał, że zdecydowana większość władz partii wyraziła swoje zaniepokojenie inicjatywą stowarzyszenia” - przekazał PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek. Wpis wzywający do jedności opublikował również kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek. Dziś Morawiecki zamieścił długo wpis, w którym zapewnił, że „nadrzędnym celem jest zakończenie szkodliwych rządów Donalda Tuska”.
„Siłą jest różnorodność”
Swój wpis Morawiecki rozpoczyna od podkreślenia, że „Polska potrzebuje dziś czegoś więcej niż tylko zmiany władzy”.
Potrzebuje odpowiedzialnego działania, współpracy i zdolności do budowania szerokiego porozumienia wokół spraw najważniejszych
— podkreślił Morawiecki.
Następnie były premier przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość „wygrywało zawsze wtedy, gdy potrafiło iść szeroko”.
Z programem dla rodzin, przedsiębiorców, rolników, młodych i seniorów. Wtedy, gdy łączyliśmy różne środowiska wokół wspólnego celu: rozwoju Polski i poprawy jakości życia ludzi. Dziś musimy do tego wrócić. Bo rośnie liczba Polaków rozczarowanych obecnymi rządami - i to jest wyraźny sygnał, że oczekują realnej alternatywy
— czytamy.
Naszym zadaniem jest tę energię zrozumieć i przekuć w konkretny plan działania. Rozmawiać z ludźmi - nie tylko z tymi, którzy są z nami od lat, ale także z tymi, którzy się wahają, którzy mają pytania i oczekują konkretów. Musimy słuchać, wyciągać wnioski i pokazywać, że potrafimy działać odpowiedzialnie i skutecznie.
Nie możemy dać się wypchnąć z centrum polskiej polityki. To tam rozstrzygają się dziś najważniejsze decyzje i to tam musi wybrzmiewać głos rozsądku, rozwoju i bezpieczeństwa. To my pokazaliśmy, że można prowadzić politykę, która jednocześnie wzmacnia państwo, rozwija gospodarkę i dba o zwykłych ludzi
— podkreślił Morawiecki.
Szef EKR zaznacza, że „w szerokim obozie, który chcemy budować, jest miejsce dla różnych środowisk, temperamentów i stylów działania”.
Każdy ma swoje metody uprawiania polityki - i to jest wartość, a nie problem. Siłą jest różnorodność, jeśli łączy nas wspólny cel. Dziś tym celem jest Polska silna, rozwijająca się i sprawiedliwa.
Morawiecki podkreślił, że „nadrzędnym celem jest zakończenie szkodliwych rządów Donalda Tuska”.
Ale droga do tego celu nie prowadzi przez chaos i emocjonalne spory. Prowadzi przez jedność, spokojną konsekwencję i ciężką pracę - w terenie, w rozmowach, w przekonywaniu
— zaznaczył.
Polityk podkreślił, że to właśnie z tego powodu powołał stowarzyszenie Rozwój Plus.
To przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą Polski ambitnej i solidarnej. Polski silnej wobec wyzwań świata i jednocześnie wrażliwej na potrzeby obywateli. Polski, która patrzy w przyszłość i nie boi się podejmować odważnych decyzji
— napisał.
Musimy toczyć tysiące rozmów i bitew o Polsce - w miastach, w mniejszych miejscowościach, wśród różnych środowisk. Musimy być blisko ludzi i ich spraw. Ale jednocześnie nie damy się wciągnąć w politykę prowokacji i jałowych sporów. Naszą siłą musi być spokój, wiarygodność i zdolność budowania porozumienia
— podkreślił.
Morawiecki zapewnił, że jest gotowy do „ciężkiej pracy dla Polski i do walki o zwycięstwo PiS w kolejnych wyborach”.
Razem - szeroko, odpowiedzialnie i z wiarą w to, że Polska może rozwijać się szybciej i sprawiedliwiej. Razem zakończymy ten trudny czas i przywrócimy Polsce właściwy kierunek. Bo w jedności siła. Mniej nerwów. Więcej wiary. I więcej rozmowy
— napisał na koniec.
kk/Facebook/Mateusz Morawiecki
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758112-morawiecki-wyjasnia-powody-powstania-stow-rozwoj-plus
