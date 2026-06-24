SONDAŻ

SONDAŻ. Te partie znalazłyby się w Sejmie! Lewica wyprzedza ugrupowanie Brauna

  • Polityka
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Sala sejmowa / autor: Fratria
Sala sejmowa / autor: Fratria

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę na KO zagłosowałoby 34,01 proc. badanych, a na PiS - 26,17 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 13,93 proc.

Z sondażu przeprowadzonego dla „SE” wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz najwyższy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,01 proc. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 26,17 proc., a podium zamknęłaby Konfederacja osiągając 13,93 proc.

Zgodnie z sondażem, w Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie - Nowa Lewica, na którą chce głosować 7,82 proc. ankietowanych oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,66 proc.

Pod progiem wyborczym

Poza Sejmem znalazłyby się: Partia Razem – z poparciem 4,58 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,55 proc. oraz Polska 2050 - 1,61 proc. poparcia.

0,67 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zagłosowałoby na inną partię.

Badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” przeprowadzono od 19 do 21 czerwca na próbie 1045 dorosłych Polaków.

PAP/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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