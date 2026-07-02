Na co Żurek wydaje pieniądze?! Dobitny komentarz Stanowskiego

Kierowane przez Waldemara Żurka Ministerstwo Sprawiedliwości poprzez Fundusz Sprawiedliwości przyznało aż ponad 1,1 mln zł dofinansowania Lubuskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry. Stowarzyszenie to założyła poseł Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic i jest ono znane m.in. z powodu promocji aborcji. Tę sytuację dobitnie skomentował na X Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
Warto przypomnieć, że politycy obecnej koalicji rządzącej, a szczególnie szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, atakowali ówczesnych polityków Suwerennej Polski, obecnie w PiS, za wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości m.in. na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych. Tymczasem teraz nominaci Żurka przyznali ogromne pieniądze - 1 193 550,00 złotych - Lubuskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry. Jest ono znane m.in. z promocji aborcji, wspierało też aborterkę Gizelę Jagielską, która w szpitalu w Oleśnicy zabiła nienarodzone dziecko poprzez wstrzyknięcie mu chlorku potasu w serce w dziewiątym miesiącu ciąży.
Reakcja Stanowskiego
Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości wreszcie odblokowane. Na przykład na promocję aborcji
— dobitnie skomentował na X takie działanie resortu Żurka Krzysztof Stanowski.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764012-na-co-zurek-wydaje-pieniadze-dobitny-komentarz-stanowskiego
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