KO zdecydowała ws. Pępek! Ogromne zaskoczenie

Mimo olbrzymiego skandalu z szybszą drogą badania w szpitalu, poseł KO Małgorzata Pępek nie poniesie konsekwencji wewnątrz partii. Parlamentarzystka została wezwana przed kolegium KP KO, gdzie złożyła wyjaśnienia. „Przedstawione informacje nie potwierdzają obrazu sytuacji przedstawianego w części publikacji medialnych” – powiedziała rzecznik KO Dorota Łoboda w rozmowie z „WP”.
Poseł Małgorzata Pępek zasłynęła po ujawnieniu przez Kanał Zero, że dostała się na badania w szpitalu w Żywcu poza kolejnością. Zapisać miała ją związana z KO pracownica placówki. Jeszcze przed wybuchem afery szpital przeprowadził kontrolę, udowadniając nadużycie.
Do tego momentu Pępek wspierała szpital, domagając się na przykład w Sejmie wsparcia dla placówki. Gdy sprawa się rypła, zaczęła wypisywać interpelacje poselskie, w których skarży się na złe zarządzanie szpitalem. Chce też, żeby dyrekcję prześwietliły służby i Najwyższa Izba Kontroli.
„Informacje nie potwierdzają”
Okazuje się, że nawet przy takim skandalu, działa „doktryna Neumanna”…
Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej podczas swojego cyklicznego posiedzenia zajęło się m.in. doniesieniami medialnymi dotyczącymi posłanki Małgorzaty Pępek. Członkowie Kolegium wysłuchali wyczerpujących wyjaśnień pani poseł. Przedstawione informacje nie potwierdzają obrazu sytuacji przedstawianego w części publikacji medialnych
— powiedziała rzecznik KO Dorota Łoboda w rozmowie „Wirtualną Polską”.
Ze względu na to, że sprawa dotyczy kwestii zdrowotnych pani poseł, Kolegium nie może ujawniać szczegółów
— dodała.
Reportaż wPolsce24 ws. Pępek
Telewizja wPolsce24 wyemitowała reportaż redaktora naczelnego portalu wPolityce.pl Łukasza Wróblewskiego o poseł KO, gdzie można dowiedzieć się kulis działania Pępek oraz patologii jaką wokół siebie wykreowała.
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xyz/wPolityce/”WP”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763917-ko-zdecydowala-ws-pepek-ogromne-zaskoczenie
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