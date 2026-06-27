„Szokujące dla mnie jest to, jak Gazeta Wyborcza zaangażowała się - instytucjonalnie - w zwalczanie doktora Jędrzejewskiego” - czytamy we wpisie Krzysztofa Stanowskiego. Założyciel Kanału Zero wdał się w polemikę z Dominiką Wielowieyską, która postanowiła bronić „Gazety Wyborczej” ws. Szpitala Południowego i Dawida Kacprzyka.
Krzysztof Stanowski przeprowadził w Kanale Zero rozmowę z sygnalistą ze Szpitala Południowego w Warszawie. Dr Emil Jędrzejewski opowiadał tam o nieprawidłowościach związanych ze skandalem, w którego centrum znajduje się były działacz Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk (lekarz-milioner).
Dr Jędrzejewski został wezwany na przesłuchanie do prokuratury, ale odmówił odpowiedzi na pytania bez pełnomocnika. Donald Tusk stwierdził, że sygnalista może nie być wiarygodny i zagroził, że każdy, kto składa fałszywe zeznania będzie pociągnięty do odpowiedzialności. W przestrzeni publicznej pojawił się bardzo zdecydowany głos, że szef koalicji 13 grudnia po prostu próbuje zastraszyć Jędrzejewskiego oraz, że dał zielone światło swoim poplecznikom do dyskredytacji chirurga. Tak też się stało, politycy koalicji 13 grudnia najpierw uciekali od pytań dziennikarz by następnie podważać wiarygodność Jędrzejewskiego.
Stanowski vs. Wielowieyska
Szokujące dla mnie jest to, jak Gazeta Wyborcza zaangażowała się - instytucjonalnie - w zwalczanie doktora Jędrzejewskiego. Zupełnie nie rozumiem, jak dziennikarze w komplecie, jednogłośnie (!) mogą uznać za nieprawdopodobne, że początkujący lekarz z politycznego nadania może popełniać błędy skutkujące powikłaniami, a nawet śmiercią. Każdy kto nie jest tam (w GW) zatrudniony uznałby to za możliwe, a jeśli tak twierdzi doświadczony lekarz - nawet za prawdopodobne. Oni jednak od razu ruszyli z narracją, że to absolutnie wykluczone. Cała organizacja uznała, że nie istnieje scenariusz, w którym butny karierowicz robi rzeczy, na których się nie zna. Mam pytanie do ludzi, którzy tam pracują: naprawdę nie czujecie obciachu? Lustra ciągle wiszą w łazienkach?
Pytam dlatego, że możemy się nie zgadzać, ale nie wszystkich was uważam za skrajnie zepsutych
— czytamy we wpisie założyciela Kanału Zero na portalu X.
Na wpis Stanowskiego zareagowała Dominika Wielowieyska.
Polecamy nasz podcast Dzieje się! Nie tylko Krzysztofowi Stanowskiemu. Tam wszystko wyjaśniamy. Nie dajcie się manipulować. Na czym polega paradoks w tej sprawie? Kanał Zero jest stroną sporu, podkręca emocje w celach zarobkowych i dlatego Stanowski wraz z dr. Jędrzejewskim rzucają oskarżenia wobec Dawida Kacprzyka, które nie są poparte faktami ani dowodami. Jednocześnie na samym początku to Kanał Zero ujawnił istotne informacje na temat Szpitala Południowego, i tej zasługi nie można temu medium odmówić. Rozpoczął ważną debatę, jednak potem panowie wsiedli na konia i pogalopowali, by promować swoje fantazje. Efektem jest histeria, PiS i republika nazywa tę placówkę „szpitalem śmierć”, a Kacprzyka dr. Mengele. Zatrzymajcie się, krzywdzicie wielu dobrych lekarzy, którzy z poświęceniem pracują na tym SOR w Południowym
— skomentowała.
Ostatnie zdanie należało jednak do Stanowskiego.
To jest piękne.
Jeśli Kanał Zero o czymś donosi - to w celach zarobkowych. Jeśli Gazeta Wyborcza o czymś donosi - to wyższa idea.
„Stanowski wraz z dr. Jędrzejewskim rzucają oskarżenia” - nie, Jędrzejewski podczas wywiadu u Stanowskiego rzucił oskarżenia. Rozumie Pani różnicę czy nie?
„Potem wsiedli na konia i pogalopowali, by promować swoje fantazje” - i dokładnie o tym pisałem. Z góry założyliście, że wypowiedzi chirurga o błędach lekarskich początkującego lekarza to jego „fantazje”.
Dziękuję za potwierdzenie.
Pytanie, czy zdejmowaliście lustra w domu jest aktualne.
— skwitował.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763633-wielowieyska-broni-wyborczej-stanowski-to-jest-piekne
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