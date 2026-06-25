Stanowski ostro do Czuchnowskiego. "Wolę być 'patocelebrytą'"

W ostatnich dniach prorządowe media dwoją się i troją, aby rozmyć sprawę nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Zwrócił na to uwagę Krzysztof Stanowski, odnosząc się przy okazji do określenia, którego użyto wobec niego w „Gazecie Wyborczej”. „Wolę być patcelebrytą, jeśli po drugiej stronie jest dziennikarz Czuchnowski” - powiedział założyciel Kanału Zero. „Oczywiście oni uważają, oni w „Wyborczej”, że wszystko, co robią jest niepodważalne, etyczne i samo postawienie znaku zapytania koło nich, czy to aby na pewno etyczne, to już jest nieetyczne”-przekonywał.
Premier Donald Tusk próbuje podważać wiarygodność sygnalisty i zarazem świadka. Politycy KO grożą procesami dziennikarzom, którzy ujawnili nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, a młody lekarz, do niedawna także radny KO, który zarobił w publicznych szpitalach ponad 1,5 miliona złotych, przebywa na wolności.
„Państwo polskie zastraszyło Jędrzejewskiego”
Sytuację dyskredytowanego przez media koalicji 13 grudnia lek. Emila Jędrzejewskiego skomentował w Kanale Zero Krzysztof Stanowski.
To nie zmierza w dobrym kierunku. Jeszcze raz to powiem. Dzisiaj państwo polskie zastraszyło Jędrzejewskiego. Pokazało mu, że cała machina będzie pracować przeciwko niemu. Państwo polskie w ogóle się nie zajmuje Kacprzykiem, mimo że dowody na to, że to nie jest osoba krystaliczna, są przecież zgromadzone chociażby w mediach, bo niekoniecznie przez prokuraturę. Ale jest oczywistym dla ludzi, że Kacprzyk nie jest krystaliczny
— wskazał dziennikarz.
Możemy się zastanawiać, jak bardzo jest zepsuty, zły i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jest krystaliczny. Po drugiej stronie mamy człowieka, który całym swoim życiem jednak coś reprezentował. Jest deprecjonowany od pierwszego dnia. I deprecjonowany zarówno przez polityków, jak i te media, które się odpalają na życzenie polityków, które są dostępne dla polityków. To, co robiła w tej historii całej „Gazeta Wyborcza”, to nie było dziennikarstwo, to było rozmywanie afery od początku do końca na rzecz Koalicji Obywatelskiej
— dodał.
Czytaj także
Moralnosć z Czerskiej
Stanowski zwrócił uwagę jeszcze na jedną kwestię.
Miasto Warszawa hojnie reklamuje się w wydawnictwie Agora. I tu można zapytać, czy to aby na pewno etyczne, by wydawnictwo Agora broniło Warszawy, gdy Warszawa płaci tam spore pieniądze. Oczywiście oni uważają, oni w „Wyborczej”, że wszystko, co robią jest niepodważalne, etyczne i samo postawienie znaku zapytania koło nich, czy to aby na pewno etyczne, to już jest nieetyczne
— podkreślił.
Że „nie można”, że oni są od wyznaczania standardów i im nie można zadać kłopotliwych pytań, bo to już nie jest pytanie wtedy, to jest insynuacja, to jest patcelebryctwo, jak o sobie dzisiaj przeczytałem, że jestem patcelebrytą. Mogę być patcelebrytą, wolę być patcelebrytą, jeśli po drugiej stronie jest dziennikarz Czuchnowski. Jeśli miałbym wybierać, to wolę być patocelebrytą Stanowskim niż dziennikarzem Czuchnowskim
— podsumował dziennikarz.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/763468-stanowski-ostro-do-czuchnowskiego-wole-byc-patocelebryta
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.