WIDEO

Stanowski ostro do Czuchnowskiego. "Wolę być 'patocelebrytą'"

  • Media
  • opublikowano:
Wojciech Czuchnowski/Tweet z wypowiedzią Stanowskiego / autor: Fratria/X
Wojciech Czuchnowski/Tweet z wypowiedzią Stanowskiego / autor: Fratria/X

W ostatnich dniach prorządowe media dwoją się i troją, aby rozmyć sprawę nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Zwrócił na to uwagę Krzysztof Stanowski, odnosząc się przy okazji do określenia, którego użyto wobec niego w „Gazecie Wyborczej”. „Wolę być patcelebrytą, jeśli po drugiej stronie jest dziennikarz Czuchnowski” - powiedział założyciel Kanału Zero. „Oczywiście oni uważają, oni w „Wyborczej”, że wszystko, co robią jest niepodważalne, etyczne i samo postawienie znaku zapytania koło nich, czy to aby na pewno etyczne, to już jest nieetyczne”-przekonywał.

Premier Donald Tusk próbuje podważać wiarygodność sygnalisty i zarazem świadka. Politycy KO grożą procesami dziennikarzom, którzy ujawnili nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, a młody lekarz, do niedawna także radny KO, który zarobił w publicznych szpitalach ponad 1,5 miliona złotych, przebywa na wolności.

Państwo polskie zastraszyło Jędrzejewskiego”

Sytuację dyskredytowanego przez media koalicji 13 grudnia lek. Emila Jędrzejewskiego skomentował w Kanale Zero Krzysztof Stanowski.

To nie zmierza w dobrym kierunku. Jeszcze raz to powiem. Dzisiaj państwo polskie zastraszyło Jędrzejewskiego. Pokazało mu, że cała machina będzie pracować przeciwko niemu. Państwo polskie w ogóle się nie zajmuje Kacprzykiem, mimo że dowody na to, że to nie jest osoba krystaliczna, są przecież zgromadzone chociażby w mediach, bo niekoniecznie przez prokuraturę. Ale jest oczywistym dla ludzi, że Kacprzyk nie jest krystaliczny

— wskazał dziennikarz.

Możemy się zastanawiać, jak bardzo jest zepsuty, zły i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jest krystaliczny. Po drugiej stronie mamy człowieka, który całym swoim życiem jednak coś reprezentował. Jest deprecjonowany od pierwszego dnia. I deprecjonowany zarówno przez polityków, jak i te media, które się odpalają na życzenie polityków, które są dostępne dla polityków. To, co robiła w tej historii całej „Gazeta Wyborcza”, to nie było dziennikarstwo, to było rozmywanie afery od początku do końca na rzecz Koalicji Obywatelskiej

— dodał.

Czytaj także

Moralnosć z Czerskiej

Stanowski zwrócił uwagę jeszcze na jedną kwestię.

Miasto Warszawa hojnie reklamuje się w wydawnictwie Agora. I tu można zapytać, czy to aby na pewno etyczne, by wydawnictwo Agora broniło Warszawy, gdy Warszawa płaci tam spore pieniądze. Oczywiście oni uważają, oni w „Wyborczej”, że wszystko, co robią jest niepodważalne, etyczne i samo postawienie znaku zapytania koło nich, czy to aby na pewno etyczne, to już jest nieetyczne

— podkreślił.

Że „nie można”, że oni są od wyznaczania standardów i im nie można zadać kłopotliwych pytań, bo to już nie jest pytanie wtedy, to jest insynuacja, to jest patcelebryctwo, jak o sobie dzisiaj przeczytałem, że jestem patcelebrytą. Mogę być patcelebrytą, wolę być patcelebrytą, jeśli po drugiej stronie jest dziennikarz Czuchnowski. Jeśli miałbym wybierać, to wolę być patocelebrytą Stanowskim niż dziennikarzem Czuchnowskim

— podsumował dziennikarz.

X/Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych