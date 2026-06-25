TYLKO U NAS

Jak wygląda sytuacja sygnalistów? Śpiewak ostrzega!

  • Polityka
  • opublikowano:
Jan Śpiewak / autor: Fratria
Jan Śpiewak / autor: Fratria

Sygnalista ze Szpitala Południowego ujawnił w Kanale Zero, że na tamtejszym SOR‑ze miało dochodzić do poważnych błędów medycznych, prowadzących nawet do śmierci pacjentów. O realiach ujawniania nieprawidłowości w Polsce mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Jan Śpiewak, podkreślając, że procedury ochrony sygnalistów są fikcją, a osoby nagłaśniające nadużycia często pozostają bez wsparcia i stają się celem działań odwetowych.

„Sygnalista na końcu jest sam”

W wywiadzie w Kanale Zero były pracownik Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stwierdził m.in., że na SOR tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. O sprawie sygnalisty mówił Jan Śpiewak, socjolog i publicysta.

Sygnalista na końcu jest sam. Śpiewak na końcu też jest sam. I faktycznie tak, tak było. Ja dostałem kilkadziesiąt aktów oskarżenia, pozwów cywilnych. Po angielsku określa się to jako Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP). Chodzi o to, żeby sprawić, żebyś przestał mówić. Bycie sygnalistą w Polsce nie jest naprawdę łatwą broszką

— wskazał Jan Śpiewak.

Pamiętam takie historie w Warszawie też. Była taka afera bemowska, gdzie różne zarzuty stawiano wiceprezydentowi i właśnie sygnalistą był wiceburmistrz i on próbował w jakiś sposób się skontaktować z władzami Warszawy, żeby powiedzieć, że tutaj jest jakaś korupcja. I nie miał się, jak przebić. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie chciała się z nim umówić na spotkanie, więc on wykorzystał trik, udał studenta i poszedł na jej dyżur na Uniwersytet Warszawski, gdzie wtedy wykładała i tak ją poinformował o tym i został oczywiście potem wyrzucony z pracy

— przypomniał gość Telewizji wPolsce24.

Procedury dotyczące sygnalistów są absolutną fikcją

— dodał Śpiewak.

Czytaj także

Telewizja wPolsce24/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych