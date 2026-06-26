Afera w Szpitalu Południowym coraz bardziej uderza w Koalicję Obywatelską. Najpewniej dlatego premier i lider tej formacji Donald Tusk zaczął podważać wiarygodność sygnalisty, czyli lekarza i byłego ordynatora chirurgii we wspomnianym szpitalu Emila Jędrzejewskiego. Publicysta Rafał Ziemkiewicz przy tej okazji przypomniał o niewygodnym dla Tuska fakcie.
Afera z lekarzem-milionerem z KO Dawidem Kacprzykiem poważnie uderzyła w wizerunek Koalicji Obywatelskiej. Nie dość, że Kacprzyk w wieku 28 lat i bez specjalizacji zarobił pracując w Szpitalu Południowym w 2025 roku aż 1,6 mln złotych. W Szpitalu Południowym istniał też „salonik VIP” dla polityków KO i członków ich rodzin. Mało tego, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski poinformował, że już w lipcu 2025 roku informował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w podległym mu Szpitalu Południowym, ale ten nic z tym nie zrobił.
„Nie da się tego skomentować bez…”
W tej sytuacji Donald Tusk postanowił podważać wiarygodność świadka na X, a za pretekst do tego posłużyło mu po prostu to, że lekarz nie zgodził się na przesłuchanie przez prokuraturę bez swojego pełnomocnika. Sęk w tym, że sam w czasie kampanii wyborczej za wiarygodną uznał za to… relację patocelebryty i uczestnika freak-fightów Jacka Murańskiego na temat rzekomych przewinień ówczesnego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Zwrócił na to uwagę publicysta Rafał Ziemkiewicz.
Czyż to nie urocze, że dla naszego premiera wiarygodny jest patus z freakfightu, powołujący się na innego patusa, od którego słyszał od o hakach na Nawrockiego – a dr Jędrzejewski wiarygodny nie jest… Nie da się tego skomentować bez zniżania się do poziomu Marty Lempart…
— napisał na X Rafał Ziemkiewicz.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763601-ziemkiewicz-bezlitosnie-wypunktowal-tuska
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