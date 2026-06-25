Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przeżywa bardzo trudny dla siebie czas w polityce, ponieważ jest jedną z głównych osób zamieszanych w aferę związaną z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Trzaskowski, mimo że podlega mu ten szpital i miał sygnały o jego złym działaniu już w lipcu ubiegłego roku, to działania podjął dopiero teraz, gdy afera stała się medialna. Mimo to Trzaskowski na Radzie Warszawy dalej obstawał przy swoim, że o aferze dowiedział się… z mediów.
Rafał Trzaskowski generalnie przedstawiał siebie jako osobę, która nie mogła nic zrobić w sprawie afery w Szpitalu Południowym. To kuriozalne, bo szpital południowy należy do miasta Warszawy, którego Trzaskowski jest prezydentem.
Nie mam żadnych uprawnień ani możliwości sprawdzenia na przykład tego, czy na SOR-rze politycy byli obsługiwani w inny sposób niż inni obywatele naszego miasta. Nie mam takich możliwości. Od tego jest właśnie prokuratura, od tego jest NFZ, żeby to wyjaśnić. W związku z tym państwo chcecie od razu ferować wyroki
— powiedział Trzaskowski.
„Tego typu zdań ode mnie nie usłyszycie”
Ja słyszałem, znaczy doszły do mnie tego typu sygnały, jak do wszystkich państwa, z mediów. Nie mówię, które medium jest bardziej wiarygodne, które nie. Tego typu zdań ode mnie nie usłyszycie, ale doszło to do mnie z mediów. Ja nie wiem, ile było do tego informatorów, danych i tak dalej, bo te wszystkie dane są zastrzeżone. Zresztą sami redaktorzy, którzy o tym mówią, to podkreślają
— wypalił prezydent stolicy, pomijając to, że ordynator chirurgii ze Szpitala Południowego zaalarmował go o nieprawidłowościach w tej placówce i działalności lekarza-milionera z KO Dawida Kasprzyka już w lipcu 2025 roku! Szczegółów na temat „saloniku VIP” w szpitalu mógłby się dowiedziec, gdyby zdecydował się spotkać z syngalistą, niestety odmówił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763495-wstyd-tak-trzaskowski-tlumaczy-sie-ws-afery-w-szpitalu
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