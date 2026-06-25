WIDEO

Wstyd! Tak Trzaskowski tłumaczy się ws. afery w szpitalu. "Nie mam takich możliwości"

  • Polityka
  • opublikowano:
Rafał Trzaskowski / autor: PAP/Radek Pietruszka
Rafał Trzaskowski / autor: PAP/Radek Pietruszka

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przeżywa bardzo trudny dla siebie czas w polityce, ponieważ jest jedną z głównych osób zamieszanych w aferę związaną z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Trzaskowski, mimo że podlega mu ten szpital i miał sygnały o jego złym działaniu już w lipcu ubiegłego roku, to działania podjął dopiero teraz, gdy afera stała się medialna. Mimo to Trzaskowski na Radzie Warszawy dalej obstawał przy swoim, że o aferze dowiedział się… z mediów.

Rafał Trzaskowski generalnie przedstawiał siebie jako osobę, która nie mogła nic zrobić w sprawie afery w Szpitalu Południowym. To kuriozalne, bo szpital południowy należy do miasta Warszawy, którego Trzaskowski jest prezydentem.

Nie mam żadnych uprawnień ani możliwości sprawdzenia na przykład tego, czy na SOR-rze politycy byli obsługiwani w inny sposób niż inni obywatele naszego miasta. Nie mam takich możliwości. Od tego jest właśnie prokuratura, od tego jest NFZ, żeby to wyjaśnić. W związku z tym państwo chcecie od razu ferować wyroki

— powiedział Trzaskowski.

Tego typu zdań ode mnie nie usłyszycie”

Ja słyszałem, znaczy doszły do mnie tego typu sygnały, jak do wszystkich państwa, z mediów. Nie mówię, które medium jest bardziej wiarygodne, które nie. Tego typu zdań ode mnie nie usłyszycie, ale doszło to do mnie z mediów. Ja nie wiem, ile było do tego informatorów, danych i tak dalej, bo te wszystkie dane są zastrzeżone. Zresztą sami redaktorzy, którzy o tym mówią, to podkreślają

— wypalił prezydent stolicy, pomijając to, że ordynator chirurgii ze Szpitala Południowego zaalarmował go o nieprawidłowościach w tej placówce i działalności lekarza-milionera z KO Dawida Kasprzyka już w lipcu 2025 roku! Szczegółów na temat „saloniku VIP” w szpitalu mógłby się dowiedziec, gdyby zdecydował się spotkać z syngalistą, niestety odmówił.

Czytaj także

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych