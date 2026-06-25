Kolejna sygnalistka anonimowo zadzwoniła do studia kanału Zero! To lekarka z 30-letnim stażem. „Też mamy takiego ‘Dawidka’. Nikt nie reaguje. Ja myślę, że ja też za chwilę stracę pracę […] Rozumiem ludzi, że boją się być sygnalistami, bo to zawsze się dla nich źle kończy” – powiedziała.
W wywiadzie w Kanale Zero były pracownik Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stwierdził m.in., że na SOR tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Teraz kolejna lekarka opisuje podobną sytuację, ale w innym szpitalu.
Ja pozwolę się nie przedstawić, bo jestem lekarzem. 30 lat już pracuję w ochronie zdrowia. Pracowałam już w kilku szpitalach w Polsce, zawsze zarządzanych przez różnych miernych, ale wiernych. I w konflikcie personelu z tymi urzędasami zawsze przegrywa personel. To dzieje się wszędzie, w każdym szpitalu w Polsce praktycznie. Teraz sama jestem w podobnej sytuacji, gdzie piszę, monituję, też mamy takiego ‘Dawidka’. Nikt nie reaguje. Ja myślę, że ja też za chwilę stracę pracę
— powiedziała lekarka.
„Nikt nic nie robi”
A co się takiego dzieje w pani szpitalu? Co się takiego dzieje najbardziej patologicznego?
— zapytał twórca kanału Zero Krzysztof Stanowski.
Z takich drobnych rzeczy to w nieprawidłowości w opisywaniu badań, spowalnianie diagnostyki onkologicznej, niedopuszczanie lekarzy z wyższymi kompetencjami do wykonywania badań. Lista jest długa. Monitujemy na ten temat. Nikt nic nie robi. Od pół roku to już trwa ponad praktycznie
— wskazała anonimowo lekarka.
Tak zawsze jest. Pracowałam w szpitalu, gdzie w konflikcie z dyrekcją dwa oddziały zamknięto. Odeszli fantastyczni specjaliści. Dyrektor nie stracił pracy. Tak wygląda w chwili obecnej polska ochrona zdrowia. I właściwie chyba nic już więcej nie chce mi się nawet dodawać. Rozumiem ludzi, że boją się być sygnalistami, bo to zawsze się dla nich źle kończy
— dodała.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763460-lekarka-alarmuje-tez-mamy-takiego-dawidka
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