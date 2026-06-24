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Minister zdrowia przepadła jak kamień w wodę

  • Polityka
  • opublikowano:
Sobierańska-Grenda zniknęła / autor: Gov.pl, CC BY 3.0 PL <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/deed.en>, via Wikimedia Commons
Sobierańska-Grenda zniknęła / autor: Gov.pl, CC BY 3.0 PL <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/deed.en>, via Wikimedia Commons

Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym narasta. Na jaw wychodzącą kolejne, mrożące krew w żyłach fakty, które obciążają koalicję rządową. Osoby niezorientowane w polskiej polityce mogłyby pomyśleć, że w Polsce nie ma minister zdrowia, gdyż Jolanta Sobierańska-Grenda w zasadzie zaginęła.

Chociaż Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, to o działaniach samej minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy niewiele słychać.

Już wcześniej nie była ona znana z dużej aktywności, a dla Polaków jest w zasadzie postacią anonimową, ale kiedy od wielu dni mamy do czynienia z ogromną aferą rządu Donalda Tuska, wręcz szokujące jest milczenie minister.

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Sondaż

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, czy ich zdaniem Jolanta Sobierańska-Grenda powinna podać się dymisji. Odpowiedź „zdecydowanie tak” lub „raczej tak” wybrało 50 procent respondentów.

Przeciwnego zdania było 41,4 proc. badanych.

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Pytania w sieci

Pytania dotyczące braku aktywności minister padają także w sieci.

Po wywiadzie doktora Jędrzejewskiego w Zero trzeba zadać pytanie - gdzie jest minister Jolanta Sobierańska-Grenda? Na jaw wychodzą kolejne, szokujące fakty, a pani minister zdrowia… zapadła się pod ziemię. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?

— pytał europoseł PiS Piotr Müller.

Uwaga! Ktokolwiek widział osobę ze zdjęcia, jest proszony o kontakt! Kobieta, wiek 53 lata, włosy jasne, nazwisko Jolanta Sobierańska-Grenda. Zatrudniona na stanowisku: minister zdrowia

— szydził Paweł Rybicki, publicysta.

Niezwykle wymowne, że minister Sobierańska-Grenda, która parę miesięcy temu zasłynęła słowami: „Jeżdżę po Polsce i widzę, jak ludzie cieszą się z 18 mld z KPO dla służby zdrowia”, dziś konsekwentnie milczy. Minister nie zjawiła się ani na posiedzeniu Sejmu, ani na posiedzeniu komisji zdrowia. Nie komentuje sprawy w mediach. Wygląda na to, że skala zaniedbań i ciężar zarzutów jednak dalece ją przerosły

— wskazał Marcin Ostaszewski, polityk Nowej Nadziei.

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as/X/Wirtualna Polska/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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