Minister zdrowia przepadła jak kamień w wodę

Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym narasta. Na jaw wychodzącą kolejne, mrożące krew w żyłach fakty, które obciążają koalicję rządową. Osoby niezorientowane w polskiej polityce mogłyby pomyśleć, że w Polsce nie ma minister zdrowia, gdyż Jolanta Sobierańska-Grenda w zasadzie zaginęła.
Chociaż Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, to o działaniach samej minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy niewiele słychać.
Już wcześniej nie była ona znana z dużej aktywności, a dla Polaków jest w zasadzie postacią anonimową, ale kiedy od wielu dni mamy do czynienia z ogromną aferą rządu Donalda Tuska, wręcz szokujące jest milczenie minister.
Czytaj także
Sondaż
W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, czy ich zdaniem Jolanta Sobierańska-Grenda powinna podać się dymisji. Odpowiedź „zdecydowanie tak” lub „raczej tak” wybrało 50 procent respondentów.
Przeciwnego zdania było 41,4 proc. badanych.
Pytania w sieci
Pytania dotyczące braku aktywności minister padają także w sieci.
Po wywiadzie doktora Jędrzejewskiego w Zero trzeba zadać pytanie - gdzie jest minister Jolanta Sobierańska-Grenda? Na jaw wychodzą kolejne, szokujące fakty, a pani minister zdrowia… zapadła się pod ziemię. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?
— pytał europoseł PiS Piotr Müller.
Uwaga! Ktokolwiek widział osobę ze zdjęcia, jest proszony o kontakt! Kobieta, wiek 53 lata, włosy jasne, nazwisko Jolanta Sobierańska-Grenda. Zatrudniona na stanowisku: minister zdrowia
— szydził Paweł Rybicki, publicysta.
Niezwykle wymowne, że minister Sobierańska-Grenda, która parę miesięcy temu zasłynęła słowami: „Jeżdżę po Polsce i widzę, jak ludzie cieszą się z 18 mld z KPO dla służby zdrowia”, dziś konsekwentnie milczy. Minister nie zjawiła się ani na posiedzeniu Sejmu, ani na posiedzeniu komisji zdrowia. Nie komentuje sprawy w mediach. Wygląda na to, że skala zaniedbań i ciężar zarzutów jednak dalece ją przerosły
— wskazał Marcin Ostaszewski, polityk Nowej Nadziei.
Czytaj także
as/X/Wirtualna Polska/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763429-minister-zdrowia-przepadla-jak-kamien-w-wode
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.