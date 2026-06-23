Poseł KO Małgorzata Pępek, która jest kolejną „bohaterką” skandalu w służbie zdrowia z udziałem polityków partii rządzącej wielokrotnie wypowiadała się w Sejmie na temat służby zdrowia. Także o sytuacji szpitala w Żywcu, gdzie wepchnęła się bez kolejki na badania. „Wstydu nie macie! O honorze nie wspomnę! Są i wrzask i kwik z waszej strony” - powiedziała nie tak dawno z Sejmowej mównicy poseł Pępek. Jej słowa nie były jednak adresowane do kolegów i koleżanek z Koalicji Obywatelskiej.
O poseł KO z Żywca Małgorzacie Pępek robi się coraz głośniej. Szefowa tamtejszych struktur partyjnych wepchnęła się bez kolejki na badania, na które „zwykli” pacjenci czekają 2 lata. Przypomniano jej już, że szpital w Żywcu tonie w długach, a poseł Pępek w ubiegłym roku była przeciwko zwiększeniu w budżecie państwa o 23 mld zł funduszy na opiekę medyczną.
Teraz w sieci pojawiają się nagrania z wystąpień poseł KO Pępek, która często bardzo zacietrzewiona ganiła polityków opozycji, że śmią zadawać rządowi trudne pytania o kondycję służby zdrowia. Dotyczyły one m.in. sytuacji w żywieckim szpitalu, któremu NFZ nie zwrócił 23 mln zł za nadwykonania. Placówka dostała za nie…. 109 zł.
A tak poseł Pępek z KO nie tak dawno zwracała się do Przemysława Drabka z PiS ws. szpitala w Żywcu. Drabek jest posłem z Bielska Białej, która znajduje się ok. 20 km od Żywca, miasta poseł Pępek. Tu zaciekle broniła zdymisjonowaj już byłem minister Zdrowia Izabeli Leszczyny.
Niech się pan nie wysila za bardzo, panie pośle. Drabek. Pan min, pani minister Leszna wcale nie kłamie. To pan kłamie. To pan kłamie. To pan kłamie. Nie zna pan sytuacji w żywieckim szpitalu i jak pan nie zna, to niech się pan nie wypowiada
— powiedziała z sejmowej mównicy.
No to chyba już znamy oświadczenie Małgorzaty Pępek w tej sprawie.
W Koalicji Obywatelskiej PO prostu im się to należy!
A Poseł Drabek chyba jednak zna sytuację w Szpitalu Żywieckim
— skomentował Jan Molski dołączając do wpisu nagranie z wystąpieniem Pępek.
Wstydu nie macie!
Poseł KO Pępek nie unikała w swoich wystąpieniach napastliwego tonu.
Wstydu nie macie! O honorze nie wspomnę! Są i wrzask i kwik z waszej strony. Niemożliwe z waszej strony zachowanie
grzmiała poseł Pępek w Sejmie na posłów PiS.
Szybkie résumé „Pępek gate”
• Poseł Pępek wepchnęła się na badanie. Zrobione je po 3 tygodniach, Czas oczekiwania w normalnym trybie to ponad dwa lata. Poseł Pępek twierdzi, że płaci składki więc przecież ma prawo korzystać ze świadczeń zdrowotnych.
• Na przyspieszone badanie zapisała ją pracownica szpitala będąca członkiem Koalicji Obywatelskiej. Według poseł Pępek skandalem jest, że ta osoba ma teraz nieprzyjemności.
• Gdy szpital poinformował poseł Pępek o tym, że nadużyła władzy i wepchnęła się w kolejkę, zaczęła atakować placówkę w swoich interpelacjach.
— podsumował zachowanie Pępek poseł PiS Mateusz Kurzejewski.
A to z kolei nagranie z 18 czerwca 2026 r., czyli już po wybuchu afery z lekarzem-milionerem Dawidem Kacprzykiem, któremu nagle z rąk wypadła legitymacja Koalicji Obywatelskiej. Poseł Pępek chwaliła nowe rządowe przepisy umożliwiające kontrolę zarobków lekarzy. A co z kontrolą polityków KO, którzy wpychają się bez kolejki w szpitalach?
Wysoka izbo, w tej ustawie widać wyraźnie, jak wiele pozytywnych rozwiązań poprawy standardów opieki onkologicznej w Polsce zostanie wdrożonych. Projekt stawia pacjenta w absolutnym centrum, dążąc do zapewnienia mu spójnej, zintegrowanej i najwyższej jakości ścieżki leczenia od momentu diagnozy aż po zakończenie terapii. Wprowadzenie systemu elektronicznej dokumentacji onkologicznej to milowy krok w stronę pełnej cyfryzacji, który znacząco usprawnij przepływ informacji między lekarzami i zapewnij pełną przejrzystość procesu terapeutycznego
— mówiła w Sejmie poseł KO Pępek już po wybuchu afery z „salonikiem” VIP dla polityków partii rządzącej w warszawskim Szpitalu Południowym.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763314-gromy-pepek-wstydu-nie-macie-wrzask-i-kwik
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