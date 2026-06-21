Zandberg dobija KO. "Były poza tym przekręty na kasę?"

  • Polityka
  • opublikowano:
Adrian Zandberg na sali plenarnej Sejmu / autor: PAP/Paweł Supernak
Adrian Zandberg na sali plenarnej Sejmu / autor: PAP/Paweł Supernak

Chciałbym zrozumieć nową linię obrony Koalicji: czyli problemu nie ma, bo w rządzonym przez nich szpitalu, w którym zrobili sobie salonik VIP dla swoich, były poza tym przekręty na kasę?” - dopytał Adrian Zandberg na portalu X, odnosząc się do skandalu z lekarzem-milionerem Dawidem Kacprzykiem i Szpitalem Południowym w Warszawie.

Afera Koalicji Obywatelskiej, której działacze kierowali i nadzorowali warszawski Szpital Południowy, coraz bardziej pogrąża tę partię. Lekarz-milioner Dawid Kacprzyk - jeszcze kilka dni temu działacz i radny KO - miał fałszować grafiki dyżurów i zarobić w 2025 r. 1,6 mln zł. Sprawa odbiła się szerokim echem w Polsce, ponieważ nasza służba zdrowia tonie w długach, zamykane są szpitalne oddziały, niewypłacane pieniądze za wykonane świadczenia, a pacjentom ogranicza się badania diagnostyczne.

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Na jaw wychodzą także szokujące informacje, dotyczące uprzywilejowanego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym, który - jak podkreśla sam Rafał Trzaskowski - został wybudowany przez prezydenta Warszawy i wiceszefa KO. Politycy tej partii boją się przyznać, kto z nich korzystał ze szpitalnego „saloniku” VIP omijając kolejki pacjentów.

Były poza tym przekręty na kasę?”

Politycy KO próbują wybrnąć z fatalnej dla nich sytuacji, wymyślając co raz to nowe „argumenty” albo wprost uciekając od pytań zadawanych przez dziennikarzy i oburzone społeczeństwo.

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Do sprawy odniósł się lider partii Razem Adrian Zandberg.

Chciałbym zrozumieć nową linię obrony Koalicji: czyli problemu nie ma, bo w rządzonym przez nich szpitalu, w którym zrobili sobie salonik VIP dla swoich, były poza tym przekręty na kasę?

— czytamy we wpisie Zandberga na portalu X.

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xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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