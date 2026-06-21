Zandberg dobija KO. "Były poza tym przekręty na kasę?"

„Chciałbym zrozumieć nową linię obrony Koalicji: czyli problemu nie ma, bo w rządzonym przez nich szpitalu, w którym zrobili sobie salonik VIP dla swoich, były poza tym przekręty na kasę?” - dopytał Adrian Zandberg na portalu X, odnosząc się do skandalu z lekarzem-milionerem Dawidem Kacprzykiem i Szpitalem Południowym w Warszawie.
Afera Koalicji Obywatelskiej, której działacze kierowali i nadzorowali warszawski Szpital Południowy, coraz bardziej pogrąża tę partię. Lekarz-milioner Dawid Kacprzyk - jeszcze kilka dni temu działacz i radny KO - miał fałszować grafiki dyżurów i zarobić w 2025 r. 1,6 mln zł. Sprawa odbiła się szerokim echem w Polsce, ponieważ nasza służba zdrowia tonie w długach, zamykane są szpitalne oddziały, niewypłacane pieniądze za wykonane świadczenia, a pacjentom ogranicza się badania diagnostyczne.
Czytaj także
Na jaw wychodzą także szokujące informacje, dotyczące uprzywilejowanego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym, który - jak podkreśla sam Rafał Trzaskowski - został wybudowany przez prezydenta Warszawy i wiceszefa KO. Politycy tej partii boją się przyznać, kto z nich korzystał ze szpitalnego „saloniku” VIP omijając kolejki pacjentów.
„Były poza tym przekręty na kasę?”
Politycy KO próbują wybrnąć z fatalnej dla nich sytuacji, wymyślając co raz to nowe „argumenty” albo wprost uciekając od pytań zadawanych przez dziennikarzy i oburzone społeczeństwo.
Do sprawy odniósł się lider partii Razem Adrian Zandberg.
Chciałbym zrozumieć nową linię obrony Koalicji: czyli problemu nie ma, bo w rządzonym przez nich szpitalu, w którym zrobili sobie salonik VIP dla swoich, były poza tym przekręty na kasę?
— czytamy we wpisie Zandberga na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763196-zandberg-dobija-ko-byly-poza-tym-przekrety-na-kase
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.