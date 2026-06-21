Stanowski ostudził szarżę Giertycha. "Ponoć się pan z...ał"

  • Polityka
  • opublikowano:
Roman Giertych oraz wpis Krzysztofa Stanowskiego z portalu X / autor: Fratria/X-Krzysztof Stanowski
Roman Giertych oraz wpis Krzysztofa Stanowskiego z portalu X / autor: Fratria/X-Krzysztof Stanowski

Roman Giertych nie odpuści żadnej okazji, żeby uderzyć w Krzysztofa Stanowskiego. Problem jest taki, że poseł KO za każdym razem staje na grabiach a jego kolejne próby ataku na założyciela Kanału Zero kończą się ośmieszeniem. Tak było i tym razem, gdy Stanowski odpowiedział na domniemania Giertycha przypominając słynne już zatrzymanie i omdlenie mecenasa.

Posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha uwiera ujawniona przez Kanał Zero sprawa lekarza-milionera Dawida Kacprzyka, któremu nagle wypadła z rąk legitymacja KO. Giertych uważa, że została ujawniona tylko dlatego, że red. Krzysztof Stanowski - szef Kanału Zero - to znajomy sygnalisty, byłego ordynatora oddziału chirurgii dr Emila Jędrzejewskiego.

No panie Krzysztofie Stanowski odwagi! Zna Pan tego gościa co dopisywał się do zabiegów czy nie? Ponoć się Pan u niego leczył. Czy dostał Pan od niego opisy chorób pacjentów? Przejrzał je Pan? Selekcjonował? Coraz więcej pytań. Przypominam, że wynoszenie dokumentacji medycznej to ciężkie przestępstwo. Jej przeglądanie również

— napisał na X poseł KO Roman Giertych.

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Ponoć się pan zesrał”

Riposta Stanowskiego była niezwykle celna:

Ponoć się pan u niego leczył”. Ponoć się pan z…ał w gacie podczas zatrzymania.

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xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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