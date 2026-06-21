Posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha uwiera ujawniona przez Kanał Zero sprawa lekarza-milionera Dawida Kacprzyka, któremu nagle wypadła z rąk legitymacja KO. Giertych uważa, że została ujawniona tylko dlatego, że red. Krzysztof Stanowski - szef Kanału Zero - to znajomy sygnalisty, byłego ordynatora oddziału chirurgii dr Emila Jędrzejewskiego. Stanowski przygotował jednak dla Giertycha mocną niespodziankę.”Niech pan poinformuje Fokę oraz Wiktorię Olegównę Kriażewą, możecie oglądać w trójkę” - napisał na X red. Stanowski.
Plotkę o tym, że red. Krzysztof Stanowski jest znajomym sygnalisty ze Szpitala Południowego wypuściło środowisko „silnych razem”.
„Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii, który donosił na Kacprzyka w Warszawskim Szpitalu , jest w sporze z tym szpitalem o 0,5 mln zł. Miał dopisywać się do zabiegów, które wykonywali inni lekarze…” Jest znajomym Stanowskiego i udziałowcem Polsat box
— napisał na X internauta o nicku „albin” podający się jako członek „drużyny Tuska” i „silinirazem”.
A skoro „silni razem” to bardzo szybko do wpisu dołączył swój komentarz poseł KO Roman Giertych. Próbuje on skleić aferę KO w warszawskim Szpitalu Południowym z Krzysztofem Stanowskim, szefem i twórcą Kanału Zero, który ją ujawnił.
Panie Krzysztofie Stanowski ja w to nie wierzę! Cała imba o pół dużej bańki dla kumpla?
— napisał na X Giertych.
Wtórował mu działacz Koalicji Obywatelskiej ze Stalowej Woli Krzysztof Sałek.
Panie Krzysztofie, do tej pory nie napisał Pan że nie znał wcześniej ordynatora który jest podejrzewany o dopisywanie się do zabiegów. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć. Czy ten człowiek to Pana znajomy? Wystarczy zaprzeczyć. Po co zwlekać i kręcić
— napisał na X Sałek.
Niech pan zawiadomi Fokę i Kriażewą
Roman Giertych z KO myśląc, że złapał wiatr w żagle, temat próbował kontynuować. W końcu chodzi o aferę, która kompletnie pogrąża jego partię polityczną, a którą trzeba przecież jakoś próbować przykryć.
No panie Krzysztofie Stanowski odwagi! Zna Pan tego gościa co dopisywał się do zabiegów czy nie? Ponoć się Pan u niego leczył. Czy dostał Pan od niego opisy chorób pacjentów? Przejrzał je Pan? Selekcjonował?
Coraz więcej pytań. Przypominam, że wynoszenie dokumentacji medycznej to ciężkie przestępstwo. Jej przeglądanie również
— napisał na X poseł KO Roman Giertych.
Red. Stanowski przygotował jednak dla Giertycha i „silnych razem” niespodziankę, wywiad z sygnalistą chirurgiem dr Jędrzejewskim.
Panie Romanie, nie znam tego człowieka, nigdy go nie spotkałem, ale spotkam we wtorek o 20:00 podczas wywiadu, na który serdecznie zapraszam. Niech pan poinformuje Fokę oraz Wiktorię Olegównę Kriażewą, możecie oglądać w trójkę
— napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763167-to-bedzie-nokaut-stanowski-zaprasza-giertycha-foke-i-kriazewa
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