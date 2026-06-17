Jak donosi portal zero.pl, Dawid Kacprzyk, młody lekarz-milioner, radny dzielnicy Ursus z ramienia Koalicji Obywatelskiej, miał zorganizować w warszawskim Szpitalu Południowym „przychodnię dla polityków” Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Okazuje się, że pacjentem szpitala niezwykle przyjaznego politykom Koalicji 13 Grudnia był wiceminister Andrzej Szeptycki. Polityk zaprzecza jednak, by znał Kacprzyka.
27 listopada 2025 roku Andrzej Szeptycki ogłosił na portalu X, że korzystał z usług oddziału chirurgicznego Szpitala Południowego.
Chirurgia jednego dnia w warszawskim Szpitalu Południowym. Szybko, sprawnie i na @NFZ_GOV_PL. Badajcie się, chodźcie z własnej inicjatywy do lekarza. Lepiej pójść zawczasu niż trafić niespodziewanie na SOR lub OIOM
– czytamy w jego wpisie.
Wpis przypomniał Andrzej Śliwka z PiS, który pytał o ewentualną pomoc dla Szeptyckiego ze strony Kacprzyka.
Panie Ministrze @szeptycki, czy „szybko” i „sprawnie” w tej sprawie pomagał również działacz KO Dawid Kacprzyk, 29-letni milioner, współpracownik ministra Kierwińskiego oraz koordynator SOR w szpitalu miejskim Rafała Trzaskowskiego? Dużo zdrowia!
Reakcja Szeptyckiego
Szeptycki postanowił odnieść się do sprawy, podał swój wpis z zeszłego roku i zapewnił, że nie zna Dawida Kacprzyka.
W nawiązaniu do wcześniejszego wpisu. 1. Jestem pacjentem dzisiejszego Warszawskiego Szpitala Południowego (przychodnia na Solcu) od 2021 r. 2. Decyzja o zabiegu zapadła na początku 2024 r. 3. Zabieg odbył się w listopadzie 2025 r. w trybie chirurgii jednodniowej. 4. Nie znam pana Dawida Kacprzyka
– napisał wiceminister w rządzie Donalda Tuska.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762851-co-za-niespodzianka-szeptycki-i-szpital-poludniowy
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