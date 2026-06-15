Będzie reakcja? Giertych uderzył w Trumpa i Nawrockiego

Roman Giertych jest kolejnym członkiem koalicji 13 grudnia, który uderza w stosunki polsko-amerykańskie. Poseł KO opublikował zdjęcie z prezydentami Karolem Nawrockim i Donaldem Trumpem, którzy stoją za siatką od oktagonu, które opatrzył następującym opisem: „Spotkanie za kratkami”.
Donald Trump, który jest najstarszą osobą w historii USA wybraną na urząd prezydenta, świętował w niedzielę 80. urodziny, organizując galę mieszanych sztuk walki (MMA) przy Białym Domu, którą oglądały tysiące osób.
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Donald Trump, 45. i 47. prezydent Stanów Zjednoczonych, rozpoczął wczoraj świętowanie urodzin od obiadu z członkami rodziny, następnie wziął udział w przyjęciu z udziałem VIP-ów zaproszonych na galę UFC Freedom 250. Na koniec razem z ponad 4 tys. gości oglądał walki MMA na arenie zbudowanej przy Białym Domu. Jednym z gości wydarzenia był prezydent Polski Karol Nawrocki.
„Spotkanie za kratkami”
Z tego też wydarzenia pochodzi zdjęcie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas wspólnej rozmowy obu przywódców. Między aparatem a prezydentami był oktagon ogrodzony siatką, co postanowił wykorzystać Roman Giertych.
Spotkanie za kratkami
— napisał na portalu X.
Po raz kolejny członek szkodliwej koalicji 13 grudnia obraził prezydenta naszego strategicznego sojusznika… Dobre stosunki z administracją Trumpa są tylko i wyłącznie dziełem prezydenta Nawrockiego.
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xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762707-bedzie-reakcja-giertych-uderzyl-w-trumpa-i-nawrockiego
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