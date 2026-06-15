Donald Trump, który jest najstarszą osobą w historii USA wybraną na urząd prezydenta, świętował w niedzielę 80. urodziny, organizując galę mieszanych sztuk walki (MMA) przy Białym Domu, którą oglądały tysiące osób. Rok temu w jego urodziny w Waszyngtonie odbyła się wielka defilada wojskowa. „Myślę, że prezydent może robić co tylko zechce. To jest jego dom i popieram go” – powiedział PAP jeden z widzów, komentując krytyczne głosy na temat wydarzenia. Na początku wydarzenia nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców.
Donald Trump, 45. i 47. prezydent Stanów Zjednoczonych, rozpoczął wczoraj świętowanie urodzin od obiadu z członkami rodziny, następnie wziął udział w przyjęciu z udziałem VIP-ów zaproszonych na galę UFC Freedom 250. Na koniec razem z ponad 4 tys. gości oglądał walki MMA na arenie zbudowanej przy Białym Domu. Jednym z gości wydarzenia był prezydent Polski Karol Nawrocki.
Po zakończeniu gali, w nocy z niedzieli na poniedziałek, Trump wyruszył do Francji na szczyt G7. W ubiegłym roku w urodziny Trumpa, a także Dzień Flagi USA, w Waszyngtonie odbyła się wielka defilada wojskowa.
„To jest jego dom i popieram go”
Galę MMA zorganizowaną w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa oglądały tysiące osób.
Myślę, że prezydent może robić co tylko zechce. To jest jego dom i popieram go
— powiedział PAP jeden z widzów, komentując krytyczne głosy na temat wydarzenia.
Gala UFC Freedom 250 odbyła się z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin Trumpa oraz w Dniu Flagi. Trump, który jest fanem MMA, wyszedł z Białego Domu na arenę w towarzystwie szefa amerykańskiej federacji UFC Dany White’a, z którym przyjaźni się od dawna.
Na początku wydarzenia nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców.
Składająca się z siedmiu walk gala odbyła się na południowym trawniku Białego Domu. Główną walkę stoczyli gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.
Widowisko na terenie Białego Domu oglądało ponad 4 tys. gości. Na galę zaproszony został prezydent RP Karol Nawrocki. Na widowni byli członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (m.in. szef Mety Mark Zuckerberg). Duża część widzów to wojskowi.
„To już 250 lat świetności USA”
Dodatkowo według różnych szacunków ok. 85-100 tys. śledziło walki na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów w pobliskim parku Ellipse.
To już 250 lat świetności USA i potrzebujemy 250 kolejnych!
— powiedziała PAP jedna z uczestniczek wydarzenia, Taylor.
To super, że galę zorganizowano na terenie Białego Domu
— oceniła Amerykanka, która przyjechała do Waszyngtonu z Karoliny Południowej razem z mamą. Jak dodała, jej mama po raz pierwszy odwiedza amerykańską stolicę.
To wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, pewnie już nigdy czegoś takiego się nie wydarzy
— oceniła Taylor.
Jeśli komuś się to nie podoba, to niech sobie stąd idzie
— dodała około trzydziestoletnia Amerykanka.
„Bardzo się cieszę, że prezydent to robi”
Z badania Reuters/Ipsos wynika, że niewielu Amerykanów popiera organizację walki w klatce na terenie Białego Domu. Jedynie 16 proc. Amerykanów uznało to za stosowne, a 46 proc. ankietowanych było odmiennego zdania. Pozostali nie wyrazili opinii na ten temat. Tylko 31 proc. Republikanów uznało to za właściwe. 18 proc. ankietowanych uważa się za fanów MMA.
John z Kalifornii, który ma na sobie okolicznościowy t-shirt, powiedział PAP, że od 20 lat jest fanem UFC.
Pomyślałem sobie, czemu by nie przyjechać? Przez 22 dni będę podróżował po Wirginii, pojadę do Filadelfii i Bostonu i wrócę do Waszyngtonu na 4 lipca (Dzień Niepodległości)
— podkreślił mężczyzna.
Myślę, że prezydent może robić co tylko zechce. To jest jego dom i popieram go
— dodał w parku Ellipse, nieopodal Białego Domu.
Bardzo się cieszę, że prezydent to robi. Niech Bóg mu błogosławi!
— życzył z kolei Will, który przybył do Waszyngtonu razem z żoną Meghan.
Oglądam UFC od 1996 roku. Odkąd zaczęliśmy być parą, też moja partnerka się w to wkręciła i odgrywa to ważną rolę w naszym życiu
— powiedział Will.
Zdobyliśmy wejściówki i pomyśleliśmy: chyba nigdy więcej takie coś się już nie powtórzy!
— dodali rozmówcy PAP.
Wiele rzeczy działo się w Białym Domu. Myślę, że wielu prezydentów robiło to, co chcieli, a co niekoniecznie podobało się ludziom
— skwitował.
Dziękuję prezydentowi Trumpowi, że dzięki niemu to stało się możliwe
— powiedział po wygranej walce na oktagonie jeden z zawodników Bo Nickal.
Po zakończeniu gali Trump udał się na szczyt G7 do Francji. Wcześniej w niedzielę ogłosił, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał „natychmiastowe” otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762674-tak-trump-swietowal-swoje-80-urodziny-wideo
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