WIDEO

Tak Trump świętował swoje 80. urodziny! Tysiące osób oglądało jego galę MMA. Kamery uchwyciły rozmowę z Nawrockim

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: X/@SecretaryBurgum
autor: X/@SecretaryBurgum

Donald Trump, który jest najstarszą osobą w historii USA wybraną na urząd prezydenta, świętował w niedzielę 80. urodziny, organizując galę mieszanych sztuk walki (MMA) przy Białym Domu, którą oglądały tysiące osób. Rok temu w jego urodziny w Waszyngtonie odbyła się wielka defilada wojskowa. „Myślę, że prezydent może robić co tylko zechce. To jest jego dom i popieram go” – powiedział PAP jeden z widzów, komentując krytyczne głosy na temat wydarzenia. Na początku wydarzenia nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców.

Donald Trump, 45. i 47. prezydent Stanów Zjednoczonych, rozpoczął wczoraj świętowanie urodzin od obiadu z członkami rodziny, następnie wziął udział w przyjęciu z udziałem VIP-ów zaproszonych na galę UFC Freedom 250. Na koniec razem z ponad 4 tys. gości oglądał walki MMA na arenie zbudowanej przy Białym Domu. Jednym z gości wydarzenia był prezydent Polski Karol Nawrocki.

Po zakończeniu gali, w nocy z niedzieli na poniedziałek, Trump wyruszył do Francji na szczyt G7. W ubiegłym roku w urodziny Trumpa, a także Dzień Flagi USA, w Waszyngtonie odbyła się wielka defilada wojskowa.

To jest jego dom i popieram go”

Galę MMA zorganizowaną w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa oglądały tysiące osób.

Myślę, że prezydent może robić co tylko zechce. To jest jego dom i popieram go

— powiedział PAP jeden z widzów, komentując krytyczne głosy na temat wydarzenia.

Gala UFC Freedom 250 odbyła się z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin Trumpa oraz w Dniu Flagi. Trump, który jest fanem MMA, wyszedł z Białego Domu na arenę w towarzystwie szefa amerykańskiej federacji UFC Dany White’a, z którym przyjaźni się od dawna.

Na początku wydarzenia nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców.

Składająca się z siedmiu walk gala odbyła się na południowym trawniku Białego Domu. Główną walkę stoczyli gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.

Widowisko na terenie Białego Domu oglądało ponad 4 tys. gości. Na galę zaproszony został prezydent RP Karol Nawrocki. Na widowni byli członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (m.in. szef Mety Mark Zuckerberg). Duża część widzów to wojskowi.

To już 250 lat świetności USA”

Dodatkowo według różnych szacunków ok. 85-100 tys. śledziło walki na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów w pobliskim parku Ellipse.

To już 250 lat świetności USA i potrzebujemy 250 kolejnych!

— powiedziała PAP jedna z uczestniczek wydarzenia, Taylor.

To super, że galę zorganizowano na terenie Białego Domu

— oceniła Amerykanka, która przyjechała do Waszyngtonu z Karoliny Południowej razem z mamą. Jak dodała, jej mama po raz pierwszy odwiedza amerykańską stolicę.

To wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, pewnie już nigdy czegoś takiego się nie wydarzy

— oceniła Taylor.

Jeśli komuś się to nie podoba, to niech sobie stąd idzie

— dodała około trzydziestoletnia Amerykanka.

Bardzo się cieszę, że prezydent to robi”

Z badania Reuters/Ipsos wynika, że niewielu Amerykanów popiera organizację walki w klatce na terenie Białego Domu. Jedynie 16 proc. Amerykanów uznało to za stosowne, a 46 proc. ankietowanych było odmiennego zdania. Pozostali nie wyrazili opinii na ten temat. Tylko 31 proc. Republikanów uznało to za właściwe. 18 proc. ankietowanych uważa się za fanów MMA.

John z Kalifornii, który ma na sobie okolicznościowy t-shirt, powiedział PAP, że od 20 lat jest fanem UFC.

Pomyślałem sobie, czemu by nie przyjechać? Przez 22 dni będę podróżował po Wirginii, pojadę do Filadelfii i Bostonu i wrócę do Waszyngtonu na 4 lipca (Dzień Niepodległości)

— podkreślił mężczyzna.

Myślę, że prezydent może robić co tylko zechce. To jest jego dom i popieram go

— dodał w parku Ellipse, nieopodal Białego Domu.

Bardzo się cieszę, że prezydent to robi. Niech Bóg mu błogosławi!

— życzył z kolei Will, który przybył do Waszyngtonu razem z żoną Meghan.

Oglądam UFC od 1996 roku. Odkąd zaczęliśmy być parą, też moja partnerka się w to wkręciła i odgrywa to ważną rolę w naszym życiu

— powiedział Will.

Zdobyliśmy wejściówki i pomyśleliśmy: chyba nigdy więcej takie coś się już nie powtórzy!

— dodali rozmówcy PAP.

Wiele rzeczy działo się w Białym Domu. Myślę, że wielu prezydentów robiło to, co chcieli, a co niekoniecznie podobało się ludziom

— skwitował.

Dziękuję prezydentowi Trumpowi, że dzięki niemu to stało się możliwe

— powiedział po wygranej walce na oktagonie jeden z zawodników Bo Nickal.

Po zakończeniu gali Trump udał się na szczyt G7 do Francji. Wcześniej w niedzielę ogłosił, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał „natychmiastowe” otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów.

kk/PAP/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych