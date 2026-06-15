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Tomczyk zaatakował Nawrockiego. Nokautujący cios Rymanowskiego

  • Polityka
  • opublikowano:
Cezary Tomczyk w Sejmie / autor: Fratria
Cezary Tomczyk w Sejmie / autor: Fratria

Cezary Tomczyk przeprowadził w Radiu Zet nieudaną szarżę na prezydenta Karola Nawrockiego. Stwierdził, że głowa państwa „pluje” na własny kraj oceniając negatywnie działania ekipy Donalda Tuska względem Donalda Trumpa. Redaktor Bogdan Rymanowski zareagował błyskawicznie i zbił polityka KO z tropu: „Prezydent pluje? Może po prostu mówi prawdę”.

Prezydent Karol Nawrocki przebywa w USA na zaproszenie Donalda Trumpa. Wczoraj udzielił polskim mediom wypowiedzi. Jeden z dziennikarzy zapytał prezydenta: „To może pan z premierem powinien przylecieć. Na przykład prezydent Duda przyleciał z Donaldem Tuskiem do prezydenta Bidena. Może pan z premierem Tuskiem albo z ministrem Sikorskim? Minister Sikorski we wrześniu chciał wejść z panem do Gabinetu Owalnego”.

Pan minister Radosław Sikorski bardzo chce wejść, panie redaktorze, tylko pan minister Sikorski musi sobie zdać sprawę z tego, że polityka, którą prowadzi i która jest wypadkową głównie premiera Donalda Tuska, raczej przeszkadza niż pomaga

— mówił prezydent Nawrocki.

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Może po prostu mówi prawdę”

Cezary Tomczyk był dziś gościem porannej rozmowy w Radiu Zet. Redaktor Bogdan Rymanowski zapytał go o słowa prezydenta Nawrockiego.

Jest pewna zasada, o której słyszałem wielokrotnie od polityków PiS, żeby nie pluć na własny kraj za granicą

— powiedział Tomczyk.

Prezydent pluje? Może po prostu mówi prawdę

— zripostował Rymanowski.

Należy przypomnieć, że Tomczyk należy do formacji, która donosiła na Polskę w UE tylko dlatego, że utraciła władzę na rzecz prawicy…

xyz/Radio Zet/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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