Tomczyk zaatakował Nawrockiego. Nokautujący cios Rymanowskiego

Cezary Tomczyk przeprowadził w Radiu Zet nieudaną szarżę na prezydenta Karola Nawrockiego. Stwierdził, że głowa państwa „pluje” na własny kraj oceniając negatywnie działania ekipy Donalda Tuska względem Donalda Trumpa. Redaktor Bogdan Rymanowski zareagował błyskawicznie i zbił polityka KO z tropu: „Prezydent pluje? Może po prostu mówi prawdę”.
Prezydent Karol Nawrocki przebywa w USA na zaproszenie Donalda Trumpa. Wczoraj udzielił polskim mediom wypowiedzi. Jeden z dziennikarzy zapytał prezydenta: „To może pan z premierem powinien przylecieć. Na przykład prezydent Duda przyleciał z Donaldem Tuskiem do prezydenta Bidena. Może pan z premierem Tuskiem albo z ministrem Sikorskim? Minister Sikorski we wrześniu chciał wejść z panem do Gabinetu Owalnego”.
Pan minister Radosław Sikorski bardzo chce wejść, panie redaktorze, tylko pan minister Sikorski musi sobie zdać sprawę z tego, że polityka, którą prowadzi i która jest wypadkową głównie premiera Donalda Tuska, raczej przeszkadza niż pomaga
— mówił prezydent Nawrocki.
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„Może po prostu mówi prawdę”
Cezary Tomczyk był dziś gościem porannej rozmowy w Radiu Zet. Redaktor Bogdan Rymanowski zapytał go o słowa prezydenta Nawrockiego.
Jest pewna zasada, o której słyszałem wielokrotnie od polityków PiS, żeby nie pluć na własny kraj za granicą
— powiedział Tomczyk.
Prezydent pluje? Może po prostu mówi prawdę
— zripostował Rymanowski.
Należy przypomnieć, że Tomczyk należy do formacji, która donosiła na Polskę w UE tylko dlatego, że utraciła władzę na rzecz prawicy…
xyz/Radio Zet/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762679-tomczyk-zaatakowal-nawrockiego-nokautujacy-cios-rymanowskiego
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