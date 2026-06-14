Za nami pierwsze posiedzenie nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa i pierwsza uchwała, która wzbudza zdziwienie u wielu sędziów i prawników. To swoisty manifest ku czci Unii Europejskiej. „Żywcem wyjęte z uchwał plenum KC PZPR – wystarczy tylko zastąpić ‘UE’ ‘ZSRR’ i ‘wspólnotę prawa i wartości’ ‘bratnią pomocą narodów socjalistycznych’” - oceniła uchwałę KRS z 11 czerwca tego roku sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka. Do tej pory to ona przewodniczyła pracom Rady.
Nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa został wyłoniony w oparciu o nielegalną procedurę głosowania na kandydatów do niej, podczas zgromadzeń ogólnych w sądach. Tak wyłonioną listę Sejm klepnął w ciemno większością rządzącej koalicji, zgodnie z lutową uchwałą. PiS nie wzięło udziału w głosowaniu, bo takiej procedury prawo nie przewiduje, a ustawa o KRS wyraźnie stanowi, że kandydatów zgłaszają poszczególne kluby w Sejmie, a nie zgromadzenia ogólne sędziów w sądach. Ponadto Sejm wybrał sędziów do KRS mimo wydanego przez Trybunał Konstytucyjny zabezpieczenia, nakazującego wstrzymanie się z wyborem do czasu wydania stosownego orzeczenia.
Są już pierwsze „owoce” działalności KRS w nowym składzie. A jacy zasiedli w niej sędziowie?
Do KRS trafiło także dwóch sędziów, których wyłoniono zgodnie z prawem, poprzez wskazanie przez kluby poselskie, są to sędziowie Łukasz Piebiak i Łukasz Zawadzki.
Żywcem wyjęte z uchwał plenum
Minister Waldemar Żurek jest zadowolony z nowego składu KRS i twierdzi, że w końcu jest legalna, choć ustawa nie została w żaden sposób zmieniona. Być może dlatego, że poprzez ominięcie przepisów udało się wprowadzić do niej sędziów przychylnych obecnej władzy, którzy do tej pory walczyli z poprzednią KRS, m.in. z jej przewodniczącą sędzia Dagmarą Pawełczyk-Woicką. Nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa i nowe porządki. Na pierwszy rzut poszła uchwała-lenno względem unijnych instytucji, która dla byłej przewodniczącej KRS jest żenująca. Dla sędzi Pawełczyk-Woickiej skojarzenie może być tylko jedno.
Krajowa Rada Sądownictwa uznaje przynależność Polski do Unii Europejskiej – „wspólnoty prawa i wartości” – za „historyczne osiągnięcie”, na które „z poświęceniem pracowało wiele pokoleń naszego Narodu”. Od 2004 roku sądy polskie stały się rzekomo również sądami europejskimi, a sędziowie polscy – sędziami europejskimi. To ma być „ważna gwarancja ochrony praw obywateli”. Brzmi to jak żywcem wyjęte z uchwał plenum KC PZPR – wystarczy tylko zastąpić „UE” „ZSRR” i „wspólnotę prawa i wartości” „bratnią pomocą narodów socjalistycznych”
— napisała na X była przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa.
Sędzia Pawełczyk-Woicka przypomina, że KRS nie jest niczyim folwarkiem i ma służyć polskiemu społeczenstwu, a nie unijnym instytucjom, czy obecnej władzy.
Tymczasem rolą sądów nie jest adorowanie władzy (żadnej – ani krajowej, ani unijnej), lecz jej kontrola i stanie na straży wolności oraz praw obywatelskich. Sądy mają ostatnie słowo, bo dysponują aparatem przymusu państwa. Bez rzeczywistego autorytetu społecznego pozostaje im jednak tylko formalna legitymizacja władzy.
Ostatnie przypadki tego nie budują – wręcz przeciwnie. Aresztowanie dziennikarza L. Kraskowskiego pod zarzutem wysłania e-maila i posiadania broni gazowej/hukowej, masowe uchylanie wyroków (w tym skazujących za zabójstwa, gwałty i pedofilię) tylko dlatego, że „sędzia się nie podobał” – to nie są incydenty. To symptomy głębokiego kryzysu.
Takie sądy nie służą obywatelom. One co najwyżej legitymizują władzę.
Sądownictwo nie może być też biznesem kancelarii prawniczych ani prywatnym folwarkiem korporacji sędziowskiej. Jak można oczekiwać rzeczywistego zrozumienia problemów wymiaru sprawiedliwości od członków KRS, z których część brała aktywny udział w jego destrukcji albo jawnie takie działania wspierała?
— napisała w mediach społecznościowych sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, była przewodnicząca KRS.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762584-pawelczyk-woicka-o-krs-wystarczy-tylko-zastapic-ue-zsrr
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