„W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów „Sędziowie RP” wzywamy Sejm RP do natychmiastowego wstrzymania procedury wyboru sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa” - czytamy w apelu Stowarzyszenia „Sędziowie RP”. „Takie działanie pogłębi tylko chaos prawny w wymiarze sprawiedliwości” - dodano.
Procedura zmierzająca do wyboru przez Sejm sędziowskich członków KRS na nową kadencję trwa. Kancelaria Sejmu informowała na początku kwietnia, że wybór ten wstępnie planowany jest na posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 13-15 maja br.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami - wprowadzonymi w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy - to Sejm wybiera 15 sędziów-członków KRS spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych na wspólną 4-letnią kadencję. Uprawnionymi do zgłoszenia kandydata do Rady jest grupa 2 tys. obywateli, albo 25 wciąż orzekających sędziów. Kandydatów zgłasza się marszałkowi Sejmu w ciągu 30 dni od dnia obwieszczenia o rozpoczęciu procedury wyboru do KRS.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
16 kwietnia br. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws. niekonstytucyjność przy wyborze sędziów do KRS.
Niniejszy wyrok został wydany w momencie, gdy trwa aktualnie postępowanie zmierzające do wyboru 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. W tym kontekście TK podkreśla, że skutki wynikające z niniejszego wyroku aktualizujące się z chwilą jego publicznego ogłoszenia na sali rozpraw winny być uwzględnione w rzeczonym postępowaniu przez wszystkich uczestników procesu wyborczego, w tym w szczególności przez marszałka Sejmu, ministra sprawiedliwości, posłów oraz kandydatów na nowych członków KRS
— mówił w uzasadnieniu orzeczenia prezes TK Bogdan Święczkowski.
„Wzywamy Sejm RP”
Stowarzyszenie „Sędziowie RP” wystosowało oficjalny apel do Sejmu „o wstrzymanie procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa”.
W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów „Sędziowie RP” wzywamy Sejm RP do natychmiastowego wstrzymania procedury wyboru sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa
W postanowieniu z 12 maja 2026 r. K 7/26 Trybunał Konstytucyjny wezwał Sejm RP do powstrzymania się od wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie art. 11d ust. 6 ustawy „o Krajowej Radzie Sądownictwa” do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia w sprawie K 7/26. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego wydania
W przypadku, gdyby Sejm – z naruszeniem postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia – dokonał wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, wybór ten będzie dotknięty nieusuwalną wadą prawną, a tak obsadzona Rada utraci zdolność do podejmowania uchwał. Takie działanie pogłębi tylko chaos prawny w wymiarze sprawiedliwości
Dlatego – kierując się odpowiedzialnością i troską o wymiar sprawiedliwości – domagamy się natychmiastowego zastosowania się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sędziowie RP
— czytamy w odezwie zamieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia.
