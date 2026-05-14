Sędziowie wzywają Sejm. W tle wadliwy wybór do KRS. "Pogłębi tylko chaos prawny"

  • Polityka
  • opublikowano:
Sala Plenarna w Sejmie oraz wpis SędziowieRP (screen) / autor: PAP/Paweł Supernak/X-SędziowieRP (screen)
Sala Plenarna w Sejmie oraz wpis SędziowieRP (screen) / autor: PAP/Paweł Supernak/X-SędziowieRP (screen)

W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów „Sędziowie RP” wzywamy Sejm RP do natychmiastowego wstrzymania procedury wyboru sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa” - czytamy w apelu Stowarzyszenia „Sędziowie RP”. „Takie działanie pogłębi tylko chaos prawny w wymiarze sprawiedliwości” - dodano.

Procedura zmierzająca do wyboru przez Sejm sędziowskich członków KRS na nową kadencję trwa. Kancelaria Sejmu informowała na początku kwietnia, że wybór ten wstępnie planowany jest na posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 13-15 maja br.

Czytaj także

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami - wprowadzonymi w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy - to Sejm wybiera 15 sędziów-członków KRS spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych na wspólną 4-letnią kadencję. Uprawnionymi do zgłoszenia kandydata do Rady jest grupa 2 tys. obywateli, albo 25 wciąż orzekających sędziów. Kandydatów zgłasza się marszałkowi Sejmu w ciągu 30 dni od dnia obwieszczenia o rozpoczęciu procedury wyboru do KRS.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

16 kwietnia br. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws. niekonstytucyjność przy wyborze sędziów do KRS.

Czytaj także

Niniejszy wyrok został wydany w momencie, gdy trwa aktualnie postępowanie zmierzające do wyboru 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. W tym kontekście TK podkreśla, że skutki wynikające z niniejszego wyroku aktualizujące się z chwilą jego publicznego ogłoszenia na sali rozpraw winny być uwzględnione w rzeczonym postępowaniu przez wszystkich uczestników procesu wyborczego, w tym w szczególności przez marszałka Sejmu, ministra sprawiedliwości, posłów oraz kandydatów na nowych członków KRS

— mówił w uzasadnieniu orzeczenia prezes TK Bogdan Święczkowski.

Czytaj także

Wzywamy Sejm RP”

Stowarzyszenie „Sędziowie RP” wystosowało oficjalny apel do Sejmu „o wstrzymanie procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa”.

W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów „Sędziowie RP” wzywamy Sejm RP do natychmiastowego wstrzymania procedury wyboru sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa

W postanowieniu z 12 maja 2026 r. K 7/26 Trybunał Konstytucyjny wezwał Sejm RP do powstrzymania się od wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie art. 11d ust. 6 ustawy „o Krajowej Radzie Sądownictwa” do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia w sprawie K 7/26. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego wydania

W przypadku, gdyby Sejm – z naruszeniem postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia – dokonał wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, wybór ten będzie dotknięty nieusuwalną wadą prawną, a tak obsadzona Rada utraci zdolność do podejmowania uchwał. Takie działanie pogłębi tylko chaos prawny w wymiarze sprawiedliwości

Dlatego – kierując się odpowiedzialnością i troską o wymiar sprawiedliwości – domagamy się natychmiastowego zastosowania się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sędziowie RP

— czytamy w odezwie zamieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Czytaj także

xyz/Stowarzyszenie „Sędziowie RP”

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych