„To nie jest dobry wybór. Mam pełne podstawy, aby oceniać ten wybór jako sędzia, ponieważ pan sędzia Dariusz Zawistowski zaprezentował się opinii publicznej i konsekwentnie przedstawia się jako osoba kontestująca – w moim przekonaniu – polski porządek konstytucyjny oraz polski porządek prawny w ogólności” - powiedział Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab w programie „Na Linii Ognia” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do nowego przewodniczącego KRS.
Czy obecny skład i funkcjonowanie w tym składzie KRS może jakoś rzutować później na ewentualne nominacje sędziowskie?
To nie ulega żadnej wątpliwości, ponieważ mamy zapowiedź głowy państwa, że nominacje sędziowskie będą udzielane tym osobom. W zasadzie postulat ten został przedstawiony od strony negatywnej…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762410-nowy-przewodniczacy-krs-sedzia-schab-to-nie-jest-dobry-wybor
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.