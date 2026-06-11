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TYLKO U NAS. Nowy przewodniczący KRS. Sędzia Schab: To nie jest dobry wybór

  • Polityka
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Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab / autor: Fratria
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab / autor: Fratria

To nie jest dobry wybór. Mam pełne podstawy, aby oceniać ten wybór jako sędzia, ponieważ pan sędzia Dariusz Zawistowski zaprezentował się opinii publicznej i konsekwentnie przedstawia się jako osoba kontestująca – w moim przekonaniu – polski porządek konstytucyjny oraz polski porządek prawny w ogólności” - powiedział Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab w programie „Na Linii Ognia” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do nowego przewodniczącego KRS.

Czy obecny skład i funkcjonowanie w tym składzie KRS może jakoś rzutować później na ewentualne nominacje sędziowskie?

To nie ulega żadnej wątpliwości, ponieważ mamy zapowiedź głowy państwa, że nominacje sędziowskie będą udzielane tym osobom. W zasadzie postulat ten został przedstawiony od strony negatywnej…

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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