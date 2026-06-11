Krajowa Rada Sądownictwa jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki stała się dziś „legalna”. W ten sposób sprawę postawił bowiem Dariusz Mazur, wiceszef MS. „Przewodniczącym nowej, legalnej KRS został sędzia Dariusz Zawistowski” - napisał na platformie X. Zawistowski na początek zapowiedział, że Rada chciałaby przyjąć dziś „uchwałę programową”. Nowy przewodniczący KRS od 2017 r. jest członkiem rozpolitykowanego stowarzyszenia „Iustitia” i ma w swoim dorobku długą listę wpadek, które opisywaliśmy na portalu wPolityce.pl.
Za kandydaturą Zawistowskiego głosowało na czwartkowym posiedzeniu 18 osób, przeciw były 3, a wstrzymały się 2. Głosowanie odbyło się na pierwszym posiedzeniu KRS w jej nowym, wybranym 15 maja, składzie sędziowskim. Wyboru nowego składu dokonano, lekceważąc zabezpieczenie TK. Mimo to wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur już cieszy się z „legalnej” KRS.
„Dołożę wszelkich starań”
Dziękuję bardzo wszystkim z państwa, którzy wzięli udział w dzisiejszym posiedzeniu, a szczególnie tym, którzy na mnie oddali swój głos. Obdarzyli mnie państwo sporym zaufaniem, ja postaram się należycie wykonywać te obowiązki, które wiążą się z funkcją przewodniczącego
— powiedział Zawistowski po głosowaniu.
Dołożę wszelkich starań, żeby Krajowa Rada Sądownictwa pracowała jak najlepiej
— dodał.
Zawistowski - sędzia Sądu Najwyższego, który zasiadał już w KRS, a w latach 2015-2018 był już raz jej przewodniczącym - został wybrany 11 czerwca na przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa podczas pierwszego posiedzenia Rady w składzie sędziowskim wybranym w połowie maja przez Sejm. Po wyborze przewodniczącego ogłoszono przerwę w posiedzeniu do godz. 14.30.
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Plany nowej KRS
Nowy przewodniczący KRS ocenił podczas briefingu po wyborze, że przed obecną Radą stoi wiele wyzwań.
Planujemy przyjąć, jak się uda jeszcze dziś, uchwałę programową, w której określimy priorytety, jeśli chodzi o działanie KRS
— zapowiedział.
Musimy zwrócić uwagę na procedury nominacyjne sędziów, bo jest to kwestia paląca, gdyż jest około tysiąca nieobsadzonych stanowisk sędziowskich, co się przekłada na gorsze wyniki funkcjonowania sądów
— zwrócił uwagę nowy przewodniczący Rady.
Według niego kolejna sprawa, którą musi się zająć KRS, to rozpatrywanie wniosków sędziów występujących o przedłużenie możliwości orzekania po ukończeniu 65. roku życia.
Tą sprawą też chcemy się pilnie zająć
— podkreślił.
Ponadto nowa Rada musi - poza przewodniczącym – dokonać jeszcze wyboru swojego prezydium.
To konieczne do normalnego funkcjonowania Rady
— mówił Zawistowski.
Planujemy, że czwartkowe posiedzenie zajmie trochę czasu i trudno podać nawet orientacyjny czas jego zakończenia
— zaznaczył Zawistowski.
Dodał, że o efektach i decyzjach tych obrad Rada poinformuje na briefingu 12 czerwca o godz. 10.
Ponadto nowy przewodniczący przekazał, że posiedzenie KRS zaplanowano także na 15 i 16 czerwca.
KRS stała się „legalna”?
Koalicja rządząca niezmiernie cieszy się ze zmian w KRS.
Przewodniczącym nowej, legalnej KRS został sędzia Dariusz Zawistowski. To doświadczony, legalny sędzia SN, były Prezes Izby Cywilnej, zasiada w KRS nie po raz pierwszy, był Przewodniczącym ostatniego, legalnego składu KRS przed przerwaniem jego kadencji. Nigdy nie przestał być wierny Konstytucji. Dzieje się historia. Odbudowa Rady jest jednym z najważniejszych etapów odbudowy sądownictwa. Realizujemy obietnice złożone obywatelom. Wielkie gratulacje!
— obwieścił na platformie X Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości.
Czy to oznacza, że dokonano jakichś zmian w polskim prawie, dzięki którym „nielegalna” dotąd KRS stała się „legalna”? Nie wszyscy komentatorzy są tego zdania.
Kilka razy powtórzenie zaklęcia „legalny” nie zmieni faktu, że aktualna KRS została wybrana W TAKI SAM SPOSÓB jak poprzednie 2 kadencje. Dlaczego tamta „nielegalna” a nowa „legalna”? Bo teraz wybierała koalicja Tuska. Tylko tyle i az tyle. Pan Mazur takimi wpisami robi z logiki kurtyzanę i pokazuje kto tak naprawdę KRS upolitycznia. Jednocześnie obnaża to, że od początku chodziło tylko o to, aby kasta miała w KRS większość. Kasta ma większość, KRS „legalna”, więc KRS już nie „neo”. Żałosne. Przewiduję, że kasta się nie zatrzyma i będzie teraz łamać prawo w KRS
— napisał Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Wystarczy, że Przewodniczący nazywa się Dariusz Zawistowski a nie jakaś Pawełczyk-Woicka. Proste?
— skomentowała Dagmara Pawełczyk-Woicka, była przewodnicząca KRS.
Lista wpadek Zawistowskiego
Dariusz Zawistowski to sędzia od 2017 r. należący do upolitycznionego stowarzyszenia „Iustitia”. Ma w swoim dorobku kilka wątpliwych działań, takich jak podpisanie się pod oświadczeniem grupy sędziów, w którym stwierdzono, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem. Było to pod koniec czerwca 2025 r., kiedy najgorliwsi politycy i zwolennicy koalicji 13 grudnia nie mogli pogodzić się z wynikiem wyborów prezydenckich. Ważność tych wyborów stwierdza właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a grupa sędziów w wydanym oświadczeniu uznała, że nie może ona „realizować wskazanych powyżej czynności w procesie wyborczym przynależnych wyłącznie Sądowi Najwyższemu”.
Sędzia Zawistowski uczestniczył też czynnie w politycznych demonstracjach. Wraz z byłą I Prezes SN Małgorzatą Gersdorf oraz b. prezesem Trybunału Konstytucyjnego Andrzejem Rzeplińskim przemawiał pod Sądem Najwyższym, zachęcając do kolejnych protestów
— pisaliśmy w marcu na portalu wPolityce.pl.
Kiedy Zawistowski poprzednim razem był szefem KRS, w 2017 r. doszło do pewnego skandalu. Jak ujawnił wówczas nasz portal, przedstawiciele KRS spotkali się z przedstawicielami niemieckiej ambasady w Polsce.
To za kadencji Dariusza Zawistowskiego Rada wyrzuciła do kosza ponad 200 wniosków asesorskich młodych prawników. Decyzję cofnęła dopiero pod naciskiem mediów.
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PAP/X/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762395-sedzia-zawistowski-z-iustitii-nowym-szefem-krs
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