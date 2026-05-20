Lekceważą TK! Żurek i sędziowscy nominaci wpychają się do KRS

13 wskazanych przez sędziów w nielegalnej procedurze wyborczej członków KRS, których Sejm „klepnął”, domaga się zwołania posiedzenia Rady i umożliwienia im przystąpienia do pracy. „Oczekujemy, że pierwsze posiedzenie KRS zostanie zwołane jak najszybciej” – powiedział sędzia Dariusz Zawistowski. Kłopot w tym, że nie tylko zostali oni wybrani w ramach nieprzewidzianej prawem procedury (głosowanie w sądach), ale ponadto przy ich zatwierdzeniu Sejm złamał postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał wstrzymanie się od takiej decyzji.
15 maja Sejm wybrał 15 nowych sędziów-członków KRS. 13 to osoby „klepnięte” w Sejmie przez rządzącą koalicję, które zostały wyłonione w drodze nielegalnej procedury głosowania w sądach. Rządzący przyjęli wcześniej w Sejmie uchwałę, że bezwarunkowo zaakceptują w ten sposób wskazane nazwiska. Do KRS trafiło także dwóch sędziów, których wyłoniono zgodnie z prawem, poprzez wskazanie przez kluby poselskie: Łukasz Piebiak i Łukasz Zawadzki. Ich kandydatury poparli posłowie PiS i Konfederacji.
Grupa 13 sędziów i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wzięli udział w zorganizowanej w siedzibie Rady konferencji prasowej.
Sędzia Zawistowski podkreślił, że sędziowie zostali wybrani do KRS w ubiegły piątek i już w poniedziałek „podjęli czynności” w Radzie. Kłopot w tym, że Trybunał Konstytucyjny nakazał wstrzymanie się od wybierania nowego składu KRS do czasu zbadania uchwały marcowej Sejmu podjętej w tej sprawie.
Chcieliśmy w ten sposób wykazać, że zależy nam żeby jak najszybciej przystąpić do działań, które spoczywają na Krajowej Rady Sądownictwa
— stwierdził jednak Zawistowski. Wyraził w imieniu zgormadzonych sędziów nadzieję, że pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie zostanie zwołane jak najszybciej.
Zdajemy sobie sprawy z tego, że są ustawowe terminy i w tych realiach, w których funkcjonujemy, nie spodziewamy się raczej tego, żeby ten termin został zgłoszony przed upływem 30 dni. (…) Deklarujemy chęć przystąpienia do pracy i wykonywania swoich obowiązków
— mówił Zawistowski. Jego zdaniem jednak, „kierując się zasadą odpowiedzialności za stan sądownictwa, który jest w głębokim kryzysie, wydaje się, żeby celowe było jak najwcześniejsze wyznaczenie tego posiedzenia”.
Minister Żurek powiedział, że to „wielki dzień”, w którym „niezależnie wybrani sędziowie, wybrani przez środowisko sędziowskie (…), są dzisiaj w budynku KRS”.
Mam nadzieję, że czekają nas dni do tego, że oni zaczną pracować i będziemy mieli transparentne, merytoryczne konkursy na stanowiska sędziów i będziemy sukcesywnie poprawiać sytuację w sądach. Bo ta sytuacja jest bardzo zła
— dodał szef MS.
koal/PAP
