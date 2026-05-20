Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i grupa 13 sędziów wybranych przez Sejm głosami większości rządzącej, urządzili sobie konferencję prasową w budynku Krajowej Rady Sądownictwa. Swojego oburzenia na tę sytuację nie kryła na platformie X Dagmara Pawełczyk-Woicka, była przewodnicząca KRS.
Warto zaznaczyć, że rządząca koalicja złamała postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał wstrzymanie się od decyzji ws. zatwierdzeniu 13 sędziów do KRS, gdyż zostali oni wybrani w ramach nieprzewidzianej prawem procedury, polegającej na głosowaniu w sądach.
Co by było, gdyby to zrobił Ziobro?
Minister Sprawiedliwości urządził sobie konferencję w budynku KRS. Co by to było, gdyby to Ziobro? Jak myślicie?
— zapytała na X Dagmara Pawełczyk-Woicka.
TVN-y od rana do nocy informowałyby o niebywałym skandalu i upolitycznieniu KRS-u
— dodała.
