Gromy na posiedzeniu KRS. Prezes Kapiński starł się z Żurkiem

Podczas dzisiejszego posiedzenia Krajowej Rady Sądowniczej doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy I Prezesem SN a ministrem sprawiedliwości. „Pan minister raczy nie pamiętać o tym, że Skarb Państwa bezpośrednio ponosi około 8 milionów złotych corocznie z tytułu przewlekłości postępowej. To są kwoty zasądzane od Skarbu Państwa przez sądy. To wynika między innymi z wakatów w sądach powszechnych, jakie mamy w chwili obecnej” - powiedział prezes Zbigniew Kapiński do Waldemara Żurka.
I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał na dzisiaj posiedzenie KRS, na którym wybierano jej przewodniczącego. 15 sędziowskich członków KRS zostało wybranych przez Sejm w połowie maja.
Odbudowujemy filary praworządności w Polsce
— ogłaszał dumnie minister Żurek przed posiedzeniem Rady.
Takimi instytucjami, które zostały zniszczone, była KRS, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy. Dzisiaj będzie pierwsze posiedzenie inauguracyjne KRS w nowej odsłonie
— dodał.
To jest dla mnie najważniejsza rzecz, że ruszymy z konkursami, będą obsadzane etaty sędziowskie przez właściwie wybraną Krajową Radę Sądownictwa
— mówił szef MS. Wyraził nadzieję, że dzięki temu uda się doprowadzić do skrócenia czasu oczekiwania obywateli na rozstrzygnięcie ich spraw.
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„W perspektywie mamy kilkaset”
Dopytywany, jaki cel stawia sobie Rada pod względem obsadzania etatów sędziowskich, minister wskazał, że planują rozpoczęcie od obsadzenia 50 z nich.
W perspektywie mamy kilkaset
— dodał. Minister Żurek zastrzegł przy tym, że Krajowa Rada Sadownictwa nie powinna w tej kwestii działać pospiesznie, ponieważ „to są wybory dokonywane na funkcje dożywotnie, czy też do przejścia na emeryturę”.
Szef MS zapowiedział, że obwieszczenia dotyczące obsadzania sędziowskich etatów będą w związku z tym dokonywane „sukcesywnie co kilka tygodni”.
Ja mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu ukaże się pierwsze 50 osób
— dodał.
„Nie podam mu ręki”
Żurek został też zapytany „czy poda on rękę” wybranemu do KRS Łukaszowi Piebiakowi, b. wiceministrowi sprawiedliwości za kierownictwa Zbigniewa Ziobry.
Z panem Łukaszem Piebiakiem byłem kiedyś nawet na „ty”, ale pan Łukasz Piebiak jest osobą, wobec których formułowane jest bardzo wiele zarzutów, także prawno-karnych. Więc nie podam mu ręki, bo uważam, że jako sędzia legalny sprzeniewierzył się przysiędze sędziowskiej, która mówi „stać na straży prawa”, przyłączył się do polityków, którzy doprowadzili do destrukcji systemu
— powiedział Żurek.
„Pan minister raczy nie pamiętać”
Podczas samego posiedzenie KRS doszło do wymiany zdań pomiędzy I Prezesem SN a ministrem sprawiedliwości.
Pan minister raczy nie pamiętać o tym, że Skarb Państwa bezpośrednio ponosi około 8 milionów złotych corocznie z tytułu przewlekłości postępowej. To są kwoty zasądzane od Skarbu Państwa przez sądy. To wynika między innymi z wakatów w Sądach Powszechnych, jakie mamy w chwili obecnej. Mam nadzieję, że tego rodzaju sytuacje, o których zaczął pan minister, bo źle zaczął, trzeba powiedzieć jasno, ale to nie pierwsza wypowiedź pana ministra. Chciałbym, żeby wrócił do rzeczywistości prawnej, jaka funkcjonuje w Rzeczypospolitej Polskiej. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam na myśli, żebyśmy wszyscy wzajemnie siebie szanowali i respektowali obowiązujący porządek obrad
— powiedział Zbigniew Kapiński.
Musimy mieć świadomość, że polskie MSZ musi kalkulować. W momencie, gdy przegrywało wszystkie sprawy z uwagi na niewłaściwą obsadę w Sądzie Najwyższym, zawierało ugody, które były o wiele korzystniejsze niż kolejne przegrane procesy. Musimy pamiętać, że po sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, ponad 1000 spraw zalega w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Jeżeli jesienią tego roku zostaną odmrożone, to będą kolejne miliony złotych, które będą musieli zapłacić polscy obywatele, bo orzecznictwo sądów europejskich się nie zmieniło w tym zakresie. Mam nadzieję, że wszyscy razem doprowadzimy do sytuacji, żeby nie kwestionować rzeczywiście sędziów, ale żeby Polacy nie ponosili kosztów tej działalności
— odpowiedział Waldemar Żurek.
Ja bym oczekiwał, żeby pan minister zawsze podawał rzetelne informacje także w tym zakresie
— zakończył I Prezes SN.
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762402-gromy-na-posiedzeniu-krs-prezes-kapinski-starl-sie-z-zurkiem
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