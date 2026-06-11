Wideo

Gromy na posiedzeniu KRS. Prezes Kapiński starł się z Żurkiem

  • Polityka
  • opublikowano:
Waldemar Żurek na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak
Waldemar Żurek na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak

Podczas dzisiejszego posiedzenia Krajowej Rady Sądowniczej doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy I Prezesem SN a ministrem sprawiedliwości. „Pan minister raczy nie pamiętać o tym, że Skarb Państwa bezpośrednio ponosi około 8 milionów złotych corocznie z tytułu przewlekłości postępowej. To są kwoty zasądzane od Skarbu Państwa przez sądy. To wynika między innymi z wakatów w sądach powszechnych, jakie mamy w chwili obecnej” - powiedział prezes Zbigniew Kapiński do Waldemara Żurka.

I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał na dzisiaj posiedzenie KRS, na którym wybierano jej przewodniczącego. 15 sędziowskich członków KRS zostało wybranych przez Sejm w połowie maja.

Odbudowujemy filary praworządności w Polsce

— ogłaszał dumnie minister Żurek przed posiedzeniem Rady.

Takimi instytucjami, które zostały zniszczone, była KRS, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy. Dzisiaj będzie pierwsze posiedzenie inauguracyjne KRS w nowej odsłonie

— dodał.

To jest dla mnie najważniejsza rzecz, że ruszymy z konkursami, będą obsadzane etaty sędziowskie przez właściwie wybraną Krajową Radę Sądownictwa

— mówił szef MS. Wyraził nadzieję, że dzięki temu uda się doprowadzić do skrócenia czasu oczekiwania obywateli na rozstrzygnięcie ich spraw.

Czytaj także

W perspektywie mamy kilkaset”

Dopytywany, jaki cel stawia sobie Rada pod względem obsadzania etatów sędziowskich, minister wskazał, że planują rozpoczęcie od obsadzenia 50 z nich.

W perspektywie mamy kilkaset

— dodał. Minister Żurek zastrzegł przy tym, że Krajowa Rada Sadownictwa nie powinna w tej kwestii działać pospiesznie, ponieważ „to są wybory dokonywane na funkcje dożywotnie, czy też do przejścia na emeryturę”.

Szef MS zapowiedział, że obwieszczenia dotyczące obsadzania sędziowskich etatów będą w związku z tym dokonywane „sukcesywnie co kilka tygodni”.

Ja mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu ukaże się pierwsze 50 osób

— dodał.

Czytaj także

Nie podam mu ręki”

Żurek został też zapytany „czy poda on rękę” wybranemu do KRS Łukaszowi Piebiakowi, b. wiceministrowi sprawiedliwości za kierownictwa Zbigniewa Ziobry.

Z panem Łukaszem Piebiakiem byłem kiedyś nawet na „ty”, ale pan Łukasz Piebiak jest osobą, wobec których formułowane jest bardzo wiele zarzutów, także prawno-karnych. Więc nie podam mu ręki, bo uważam, że jako sędzia legalny sprzeniewierzył się przysiędze sędziowskiej, która mówi „stać na straży prawa”, przyłączył się do polityków, którzy doprowadzili do destrukcji systemu

— powiedział Żurek.

Pan minister raczy nie pamiętać”

Podczas samego posiedzenie KRS doszło do wymiany zdań pomiędzy I Prezesem SN a ministrem sprawiedliwości.

Pan minister raczy nie pamiętać o tym, że Skarb Państwa bezpośrednio ponosi około 8 milionów złotych corocznie z tytułu przewlekłości postępowej. To są kwoty zasądzane od Skarbu Państwa przez sądy. To wynika między innymi z wakatów w Sądach Powszechnych, jakie mamy w chwili obecnej. Mam nadzieję, że tego rodzaju sytuacje, o których zaczął pan minister, bo źle zaczął, trzeba powiedzieć jasno, ale to nie pierwsza wypowiedź pana ministra. Chciałbym, żeby wrócił do rzeczywistości prawnej, jaka funkcjonuje w Rzeczypospolitej Polskiej. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam na myśli, żebyśmy wszyscy wzajemnie siebie szanowali i respektowali obowiązujący porządek obrad

— powiedział Zbigniew Kapiński.

Czytaj także

Musimy mieć świadomość, że polskie MSZ musi kalkulować. W momencie, gdy przegrywało wszystkie sprawy z uwagi na niewłaściwą obsadę w Sądzie Najwyższym, zawierało ugody, które były o wiele korzystniejsze niż kolejne przegrane procesy. Musimy pamiętać, że po sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, ponad 1000 spraw zalega w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Jeżeli jesienią tego roku zostaną odmrożone, to będą kolejne miliony złotych, które będą musieli zapłacić polscy obywatele, bo orzecznictwo sądów europejskich się nie zmieniło w tym zakresie. Mam nadzieję, że wszyscy razem doprowadzimy do sytuacji, żeby nie kwestionować rzeczywiście sędziów, ale żeby Polacy nie ponosili kosztów tej działalności

— odpowiedział Waldemar Żurek.

Ja bym oczekiwał, żeby pan minister zawsze podawał rzetelne informacje także w tym zakresie

— zakończył I Prezes SN.

xyz/PAP/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych