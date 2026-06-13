Broniący red. Leszka Kraskowskiego mec. Łukasz Pawelski poinformował w mediach społecznościowych, że rozmawiał z dziennikarzem. Od chwili zatrzymania adwokata przez kilka dni nie dopuszczano do dziennikarza i - jak podkreślał - nie były mu udostępniane akta sprawy. Kraskowski poprosił mec. Pawelskiego o przekazanie podziękowań wszystkim, którzy stanęli w jego obronie. „Jest jeszcze bardziej zdeterminowany do pracy dziennikarskiej” - napisał na X mec. Pawelski. Swoje trzy grosze próbował wrzucić poseł KO Roman Giertych, ale odpowiedź Pawelskiego sprowadziła go na ziemię.
Przez 5 dni dziennikarz Leszek Kraskowski nie miał kontaktu ze swoim obrońcą mec. Łukaszem Pawelskim. Adwokat wydzwaniał przez cały czas do prokuratury i zakładu karnego na warszawskiej Białołęce. Mec. Pawelski powiedział na antenie Telewizji wPolsce24, że traktuje to wszystko, jako utrudnianie kontaktu z jego klientem. Red. Kraskowski od samego zatrzymania w Prażmowie - zostało to ujęte w protokole - żądał kontaktu ze swoim obrońcą. W końcu udało się im porozmawiać.
Leszek Kraskowski powiedział mi, że nie wierzył abym, go zostawił i domyślał się że nie jestem dopuszczany do czynności. Prosił aby przekazać wszystkim zaangażowanym w sprawie serdeczne podziękowania. Jest jeszcze bardziej zdeterminowany do pracy dziennikarskiej
— napisał na X mec. Łukasz Pawelski.
Kraskowski chciał zeznawać i się nie ukrywał
Zatrzymanie na trzymiesięczny areszt red. Leszka Kraskowskiego wywołało ogromną burzę. Protestuje nie tyko środowisko dziennikarskie, ale także politycy opozycji i prawnicy. Wszyscy domagają się większej transparentności postępowania i szerszych wyjaśnień od prokuratury dotyczących podstaw prawnych przeszukań, aresztowania i zarzutów. Red. Kraskowski jest dziennikarzem śledczym, którego materiały poruszają i szokują, odsłaniają kulisy władzy. Prokuratura zarzuca mu posiadanie broni gazowej bez zezwolenia oraz kierowanie gróźb karalnych wobec powiatowego komendanta policji.
Leszek był gotów zeznawać pod rygorem odpowiedzialności karnej jako świadek, że tego maila nie wysłał. NIE PRZYZNAJE się do wysłania maila. Nie jechał do komendanta w Piasecznie któremu miał wysłać groźby tylko szukał ratunku w Prażmowie, bo bał się że gonią go bandyci
— napisał na na X mec. Pawelski.
Dziennikarz jest znany z ostrej krytyki pod adresem mecenasa Romana Giertycha w związku ze sprawą Polnordu. Zarzucał prawnikowi przestępstwa popełniane wobec spółki Polnord i krytykował umorzenie śledztwa w tej sprawie, chętnie wypowiadał się na ten temat w mediach. Obrońca Kraskowskiego mec. Łukasz Pawelski od kilku dni nie jest dopuszczany do swojego klienta. W jego ocenie to celowe utrudnianie kontaktu z moim klientem.
Pawelski vs Giertych
Obrońca red. Kraskowskiego mec. Pawelski nie był dopuszczany do swojego klienta przez kilka dni. Mimo posiadanej zgody prokuratury na widzenie i oczywistego prawa dziennikarza do kontaktu z obrońcą nie umożliwiono im rozmowy pod pretekstem braku wolnych sal. Swoim zwyczajem poseł KO Roman Giertych zrzucić na całą winę na zaistniałą sytuację na zwyczaje, które miał niby wprowadzić minister sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.
Przez wiele lat w Areszcie Śledczym na Białołęce adwokaci wchodzi na teren aresztu i czekali sobie w kantynie na wolne miejsca w pokojach rozmów. Pewnego dnia wyszedłem sobie z kantyny na słoneczko i siedzę sobie przed budynkiem administracji. Nagle widzę grupę funkcjonariuszy, która razem z ministrem Ziobro dokonuje inspekcji aresztu. W pewnym momencie Ziobro z daleka mnie zauważył. Po chwili od grupy jego przybocznych odłączył się funkcjonariusz, podszedł do mnie i zapytał: panie mecenasie Pan Minister pyta co Pan tutaj robi? Ja mu na to, że nie uwierzy Pan, ale chcę się trochę opalić, aby potem na różnych imprezach szpanować, że opaliłem się w Areszcie Śledczym na Białołęce. Zasalutował rezolutnie i powrócił do Ziobro z odpowiedzią. Jakiś czas później zakazali pobytu adwokatów poza terenami wyznaczonymi. Może tak się przypadkowo złożyło. Historia tłumaczy jednak dlaczego dzisiaj mec. Pawelski obrońca Leszka K. musiał czekać na zewnątrz na miejsce w pokoju przesłuchań. Ziobro zmienił reguły i adwokaci muszą czekać na zewnątrz
— snuł swoją opowieść na X poseł KO Roman Giertych, który jednocześnie jest adwokatem. Bardzo przytomnym wpisem odpowiedział mu mec. Pawelski.
W dniu 11 czerwca o godzinie 18:40 dostałem informację przekazaną od dyżurnego AŚ po konsultacji z Dowódcą w obecności mediów że mam stawić się 12 czerwca na godzinę 8:00 celem widzenia z Leszek Kraskowski bo 11 czerwca było już po apelach. Zgodę na widzenie odebrałem po godzinie 15
— odpowiedział Giertychowi mec. Pawelczyk.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762558-kraskowski-rozmawial-z-obronca-bardziej-zdeterminowany
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