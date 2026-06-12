Dlaczego red. Leszkowi Kraskowski po kilku dniach od aresztowania w dalszym ciągu nie widział się ze swoim obrońcą, choć ciągle na to nalega? „Od soboty nie ma możliwości kontaktu ze mną. Pomimo tego, że podejmuję próby, żeby skontaktować się z nim jako adwokat. Oceniam to procesowo jako utrudnianie kontaktu z moim klientem” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 mec. Łukasz Pawelski. Adwokat mimo zapewnień i zgody prokuratury nie został także dziś wpuszczony na widzenie z aresztowanym na 3 miesiące dziennikarzem.
Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Piasecznie zatrzymany został Leszek Kraskowski, dziennikarz znany w ostatnim czasie z ostrej krytyki pod adresem mecenasa Romana Giertycha w związku ze sprawą Polnordu. Zarzucał prawnikowi przestępstwa popełniane wobec spółki Polnord i krytykował umorzenie śledztwa w tej sprawie, chętnie wypowiadał się na ten temat w mediach. Obrońca Kraskowskiego mec. Łukasz Pawelski od kilku dni nie jest dopuszczany do swojego klienta. W jego ocenie to celowe utrudnianie kontaktu z moim klientem.
Wczoraj o godzinie 18:40 pojawiłem się w areszcie śledczym Białołęka. Chciałem skontaktować się z moim klientem po uzyskaniu zgody z Prokuratury Okręgowej w Warszawie na widzenie. Dostałem informację od funkcjonariusza dyżurnego, który był w biurze przepustek, że po konsultacji z dowódcą aresztu śledczego mam się zjawić jutro na godzinę 8:00
— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 stojąc przed aresztem na warszawskiej Białołęce mec. Łukasz Pawelski, obrońca red. Leszka Kraskowskiego.
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Utrudnianie kontaktu z klientem
Jak relacjonuje adwokat, zachowanie kierownictwa aresztu jest niewytłumaczalne. Dysponując zgodą prokuratury na widzenie z red. Kraskowskim nie został on dopuszczony do swojego klienta także dziś. Twierdzenia kierownictwa aresztu rozpadają się jak domek z kart.
Specjalnie przyjechałem tutaj na 7:20, aby wcześniej poinformować obecnego funkcjonariusza dyżurnego, że jestem gotowy na widzenie z moim klientem i że po prostu chciałbym tutaj w sposób bezproblemowy mieć umożliwiony ten kontakt. Po godzinie 8:00 zmienił się kolejny funkcjonariusz i dowiedziałem się, że absolutnie obecnie teraz nie ma możliwości kontaktu, nie ma możliwości logistycznych, ponieważ wszystkie sale są zajęte. W mojej obecności był również inny mecenas, który zwrócił uwagę, że wcześniej, że żaden mecenas nie wchodził
— mówi adwokat, któremu nie udostępniono także akt sprawy.
Tych logistycznych możliwości nie będę oceniał i nie będę tego komentował. Natomiast skandalem jest to, że po raz kolejny mam utrudniony kontakt ze swoim klientem, pomimo deklaracji dowódcy aresztu śledczego. Jest godzina 8:30 i tak naprawdę do tej pory nie mam możliwości kontaktu z klientem. Być może będzie ta możliwość, a być może nie. Dowiedziałem się, że nie jestem zapisany na kontakt z moim klientem. Efekt jest taki, że Leszek od soboty nie ma możliwości kontaktu ze mną. Pomimo tego, że podejmuję próby, żeby skontaktować się z nim jako adwokat. Oceniam to procesowo jako utrudnianie kontaktu z moim klientem
— podsumowuje mec. mec. Łukasz Pawelski.
Pokręte są także argumenty prokuratury, która oskarża red. Kraskowskiego o posiadanie nielegalnej broni oraz zarzuty o kierowani gróźb karalnych pod adresem powiatowego komendanta policji w Piasecznie. Do oceny konieczości posiadania zezwolenia na broń hukową z amunicją gazową prokuratura musiała zasięgnąć opinii biegłego. Skąd zatem osoba bez specjalistycznej wiedzy miała wiedziecieć więcej niż poliicji i prokuratura. Wyjaśnił to w rozmowie z portalem wPolityce.pl. mec. Michał Skwarzyński.
koal/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762453-obronca-kraskowskiego-utrudniaja-mi-kontakt-z-moim-klientem
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