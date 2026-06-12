Jak ustaliła Telewizja wPolsce24, adwokatowi reprezentującemu redaktora Leszka Kraskowskiego uniemożliwiono widzenie z klientem.
Mecenas Łukasz Pawelski, który reprezentuje aresztowanego dziennikarza miał stawić się w areszcie na godzinę 8:00. Celem wizyty było widzenie z Leszkiem Kraskowskim.
Warunki logistyczne
Adwokat miał zostać jednak poinformowany, że do widzenia nie dojdzie. Powodem było to, że rzekomo „obecnie nie ma warunków logistycznych by spotkał się z klientem”.
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Telewizja wPolsce24/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762446-nasz-news-adwokat-nie-mogl-spotkac-sie-z-leszkiem-kraskowskim
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