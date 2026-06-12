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NASZ NEWS. Adwokat nie mógł spotkać się z Leszkiem Kraskowskim! "Obecnie nie ma warunków logistycznych"

  • Polityka
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Jak ustaliła Telewizja wPolsce24, adwokatowi reprezentującemu redaktora Leszka Kraskowskiego uniemożliwiono widzenie z klientem.

Mecenas Łukasz Pawelski, który reprezentuje aresztowanego dziennikarza miał stawić się w areszcie na godzinę 8:00. Celem wizyty było widzenie z Leszkiem Kraskowskim.

Warunki logistyczne

Adwokat miał zostać jednak poinformowany, że do widzenia nie dojdzie. Powodem było to, że rzekomo „obecnie nie ma warunków logistycznych by spotkał się z klientem”.

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Telewizja wPolsce24/mly

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Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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