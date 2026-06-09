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TYLKO U NAS. Dziennikarz Leszek Kraskowski aresztowany na 3 miesiące. Prok. Skiba podaje powody

  • Polityka
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Dziennikarz Leszek K. został aresztowany tymczasowo na 3 miesiące. / autor: Fratria
Dziennikarz Leszek K. został aresztowany tymczasowo na 3 miesiące. / autor: Fratria

Dziennikarz Leszek Kraskowski został decyzją Sądu Rejonowego w Piasecznie aresztowany tymczasowo na 3 miesiące. „6 czerwca wysłany został mail do policji, gdzie były groźby wobec komendanta powiatowego policji, że wsiada w samochód i jedzie dokonać zabójstwa bronią palną. Smutna sytuacja, ale nikt nie będzie brał na swoje sumienie, jakby coś się niestety stało” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Antoni Skiba. Z komunikatu prokuratury wynika, że w samochodzie dziennikarza policja miała znaleźć broń gazową, na którą ten nie miał zezwolenia.

Zatrzymanie i później aresztowanie Leszka Kraskowskiego wywołało ogromne poruszenie, ponieważ dziennikarz zajmował się sprawą Polnordu i posła Romana Giertycha. Zarzucał prawnikowi przestępstwa popełniane wobec spółki Polnord i krytykował umorzenie śledztwa w tej sprawie, chętnie wypowiadał się na ten temat w mediach.

Informację o zatrzymaniu Kraskowskiego na polecenie Prokuratury Rejonowej w Piasecznie jako pierwsze podało Radio WNET. Teraz dowiadujemy się, że został on aresztowany na 3 miesiące.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury. 6 czerwca wysłany został mail do policji, gdzie były groźby wobec Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie, że wsiada w samochód i jedzie dokonać zabójstwa bronią palną. Działając w tym celu chciał go zmusić do przedsięwzięcia prawnych czynności służbowych w sprawie, którą założył

— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prok. Antoni Skiuba, rzecznik Prokuratury Okręgowej.

Policja zrobiła zatrzymanie samochodu, w samochodzie ujawniony został pistolet jakąś amunicję, daliśmy to do badania. Okazało się, że to jest broń gazowa, na którą jest wymagane zezwolenie, a zezwolenia nie było. No smutna sytuacja, ale nikt nie będzie brał na swoje sumienie, jakby coś się niestety stało

— dodaje prok. Skiba i zaprzecza, jakoby miało chodzić bezpośrednio o sprawę Polnordu i Giertycha.

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Przedstawił własną wersję

Zgodnie z komunikatem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, której podlega Prokuratura Rejonowa w Piasecznie Leszek Kraskowski usłyszał już zarzuty dotyczące gróźb karalnych i związane z bronią palną. Dziennikarz miał także przedstawić własną wersję zdarzeń.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. W zakresie posiadania broni odmówił składania wyjaśnień zaś w zakresie kierowania gróźb karalnych w stosunku do Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie również odmówił składania wyjaśnień i przedstawił własną wersję zdarzenia wskazując, że to nie on jest sprawcą przestępstwa, lecz osoba, która miała mu grozić nożem w innej sprawie

— brzmi komunikat PO w Warszawie.

Przed skierowaniem wniosku o tymczasowe aresztowanie Prokuratura uzyskała opinię z zakresu budowy broni i amunicji, na dalszym etapie postępowania planowane jest uzyskanie opinii z zakresu informatyki śledczej oraz opinii sądowo – psychiatrycznej

— czytamy w końcówce komunikatu prokuratury.

Przedstawione Leszkowi Kraskowskiemu zarzuty dotyczą czynów z art. 263 § 2 k.k. oraz z art. 190 §1 k.k. w zb. z art. 226 § 1 k.k. w zb. z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

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koal/gov.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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