Zatrzymano znanego dziennikarza. Ostro krytykował Giertycha ws. Polnordu

  • Polityka
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Zdj. ilustracyjne - policja / autor: Fratria
Zdj. ilustracyjne - policja / autor: Fratria

Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Piasecznie zatrzymany został Leszek Kraskowski, dziennikarz znany w ostatnim czasie z ostrej krytyki pod adresem mecenasa Romana Giertycha w związku ze sprawą Polnordu. Kraskowskiemu przedstawiono zarzuty dotyczące gróźb karalnych i związane z bronią palną - podaje nieoficjalnie Radio Wnet. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

Leszek Kraskowski w ostatnim czasie ostro krytykował mecenasa Romana Giertycha, od 2023 r. posła KO. Zarzucał prawnikowi przestępstwa popełniane wobec spółki Polnord, nie zgadzał się z umorzeniem śledztwa w tej sprawie, chętnie wypowiadał się na ten temat w mediach.

Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania

O zatrzymaniu poinformowało Radio Wnet.

O sprawie dowiedzieliśmy się nieoficjalnie i nie znamy jej bliższych szczegółów. W tym, co oczywiste, nie możemy nic napisać o wiarygodności zarzutów. Wiemy jednak, że dotyczą one naruszenia przepisów w związku z posiadaniem broni oraz kierowania gróźb karalnych

— czytamy.

Zarzuty przedstawiła dziennikarzowi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

Wobec podejrzanego skierowano wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie mamy wiedzy, czy został już rozpoznany przez sąd

— poinformowano.

Radio WNET/X/Joanna Jaszczuk

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