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Rząd Tuska ma problem! Dziś Rada Europy dowie się o sprawie Kraskowskiego

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Aresztowanie na trzy miesiące dziennikarza Leszka Kraskowskiego, który był znany z drążenia niewygodnej dla posła KO mec. Romana Giertycha sprawy Polnordu, wśród komentatorów wywołał falę spekulacji, czy jednak ta sprawa nie ma kontekstu politycznego. Interwencję w tej sprawie u Komisarza Praw Człowieka Rady Europy zapowiedział poseł PiS Paweł Jabłoński.

Przypomnijmy, że oficjalnie Kraskowski został aresztowany na 3 miesiące, ponieważ jest podejrzany o posiadanie bez zezwolenia broni palnej (pistoletu gazowego) i amunicji, a także o grożenie śmiercią komendantowi powiatowemu policji w Piasecznie w celu zmuszenia go do podjęcia interwencji w konkretnej sprawie. Sam Kraskowski nie przyznał się do winy. Tymczasem jak dziś ustaliła Telewizja wPolsce24 adwokatowi dziennikarza mecenasowi Łukaszowi Pawelskiemu uniemożliwiono widzenie z klientem! Powód? Rzekomy brak warunków logistycznych do takiego spotkania. Teraz w sprawie zainterweniował poseł PiS Paweł Jabłoński.

Nie mam żadnych wątpliwości, że aresztowanie Leszka Kraskowskiego – przy pozbawieniu go prawa do korzystania z pomocy obrońcy – to naruszenie przez prokuraturę i sąd art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – zapewniającej każdemu prawo do sądu i do obrony przed zarzutami, także na etapie wniosku o tymczasowe aresztowanie

— podkreślił Jabłoński.

Dlatego jeszcze dziś zawiadomię o tej sprawie również Komisarza Praw Człowieka Rady Europy. Niedawno interweniował w polskich sądach ws. deportacji nielegalnych imigrantów – liczę na to, że i w tej sprawie podejmie odpowiednie działania

— poinformował poseł PiS.

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tkwl/X/PAP

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