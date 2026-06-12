Aresztowanie na trzy miesiące dziennikarza Leszka Kraskowskiego, który był znany z drążenia niewygodnej dla posła KO mec. Romana Giertycha sprawy Polnordu, wśród komentatorów wywołał falę spekulacji, czy jednak ta sprawa nie ma kontekstu politycznego. Interwencję w tej sprawie u Komisarza Praw Człowieka Rady Europy zapowiedział poseł PiS Paweł Jabłoński.
Przypomnijmy, że oficjalnie Kraskowski został aresztowany na 3 miesiące, ponieważ jest podejrzany o posiadanie bez zezwolenia broni palnej (pistoletu gazowego) i amunicji, a także o grożenie śmiercią komendantowi powiatowemu policji w Piasecznie w celu zmuszenia go do podjęcia interwencji w konkretnej sprawie. Sam Kraskowski nie przyznał się do winy. Tymczasem jak dziś ustaliła Telewizja wPolsce24 adwokatowi dziennikarza mecenasowi Łukaszowi Pawelskiemu uniemożliwiono widzenie z klientem! Powód? Rzekomy brak warunków logistycznych do takiego spotkania. Teraz w sprawie zainterweniował poseł PiS Paweł Jabłoński.
Nie mam żadnych wątpliwości, że aresztowanie Leszka Kraskowskiego – przy pozbawieniu go prawa do korzystania z pomocy obrońcy – to naruszenie przez prokuraturę i sąd art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – zapewniającej każdemu prawo do sądu i do obrony przed zarzutami, także na etapie wniosku o tymczasowe aresztowanie
— podkreślił Jabłoński.
Dlatego jeszcze dziś zawiadomię o tej sprawie również Komisarza Praw Człowieka Rady Europy. Niedawno interweniował w polskich sądach ws. deportacji nielegalnych imigrantów – liczę na to, że i w tej sprawie podejmie odpowiednie działania
— poinformował poseł PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762501-rzad-tuska-ma-problem-dzis-re-dowie-sie-o-sprawie-kraskowskiego
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