Nawrocki u Trumpa! Co na to Tusk? Żenująca odpowiedź

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Radek Pietruszka
autor: PAP/Radek Pietruszka

Premier Donald Tusk powiedział, że nie spodziewa się niczego po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Polski prezydent ma udać się do USA w niedzielę.

Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, jak informował w środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, Nawrocki na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250.

W czwartek w Sejmie dziennikarze spytali szefa rządu o to, czego spodziewa się po wizycie Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych.

Niczego

— odpowiedział premier Tusk.

Zaproszenie dla prezydenta

Wcześniej o tym, że prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA, nieoficjalnie informowała PAP.

Przydacz, potwierdzając te nieoficjalne informacje, wskazał we wpisie na platformie X, że w tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości.

Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych

— zapowiedział minister.

Polskę i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie relacje oparte na wspólnej historii, wartościach oraz strategicznym partnerstwie, które dziś znajduje odzwierciedlenie w sojuszniczej współpracy politycznej, gospodarczej i obronnej

— dodał Przydacz.

W niedzielę w ogrodach Białego Domu ma się odbyć gala mieszanych sztuk walki (MMA) federacji UFC. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale odbędzie się także w dniu 80. urodzin prezydenta Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC.

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tkwl/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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