Nawrocki u Trumpa! Co na to Tusk? Żenująca odpowiedź

Premier Donald Tusk powiedział, że nie spodziewa się niczego po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Polski prezydent ma udać się do USA w niedzielę.
Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, jak informował w środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, Nawrocki na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250.
W czwartek w Sejmie dziennikarze spytali szefa rządu o to, czego spodziewa się po wizycie Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych.
Niczego
— odpowiedział premier Tusk.
Zaproszenie dla prezydenta
Wcześniej o tym, że prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA, nieoficjalnie informowała PAP.
Przydacz, potwierdzając te nieoficjalne informacje, wskazał we wpisie na platformie X, że w tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości.
Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych
— zapowiedział minister.
Polskę i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie relacje oparte na wspólnej historii, wartościach oraz strategicznym partnerstwie, które dziś znajduje odzwierciedlenie w sojuszniczej współpracy politycznej, gospodarczej i obronnej
— dodał Przydacz.
W niedzielę w ogrodach Białego Domu ma się odbyć gala mieszanych sztuk walki (MMA) federacji UFC. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale odbędzie się także w dniu 80. urodzin prezydenta Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC.
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tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762398-nawrocki-u-trumpa-co-na-to-tusk-zenujaca-odpowiedz
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