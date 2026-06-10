Nagły wyjazd prezydenta Nawrockiego do USA. "Otrzymał zaproszenie"

  • Polityka
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Karol Nawrocki / autor: Fratria
Karol Nawrocki / autor: Fratria

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i wybiera się do USA; wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego - dowiedziała się PAP w źródłach w Pałacu Prezydenckim.

Wylot prezydenta zaplanowano na niedzielę, 14 czerwca.

W niedzielę w ogrodach Białego Domu ma się odbyć gala mieszanych sztuk walki (MMA) federacji UFC. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale odbędzie się także w dniu 80. urodzin prezydenta Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC.

Jak informowała stacja Fox Sports, na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali. Na zdjęciach zrobionych w ostatni weekend widać ekipy wznoszące konstrukcje na terenie południowego trawnika Białego Domu. Z przedstawionej przez organizatorów wizualizacji wynika, że nad oktagonem (ringiem) powstać ma ogromna konstrukcja o nazwie „The Claw” (szpon), mająca służyć oświetleniu i produkcji.

Dzięki takiemu rozwiązaniu budynek Białego Domu ma pozostać widoczny w tle

— zaznaczył Fox Sports.

Składająca się z siedmiu walk gala to jedno z wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznych obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Oprócz niej m.in. w sierpniu na ulicach Waszyngtonu mają odbyć się wyścigi samochodowe z serii IndyCar.

Na wydarzenie nie można kupić biletów”

Tymczasowa arena wzniesiona z okazji gali UFC Freedom 250 ma pomieścić ok. 4-5 tys. osób: weteranów i innych gości zaproszonych przez Biały Dom i UFC.

Na wydarzenie nie można kupić biletów, jednak ok. 85 tys. fanów ma oglądać widowisko bezpłatnie na ekranach ustawionych w pobliżu Białego Domu

— podał Fox Sports.

Główną walkę stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.

Trump i szef amerykańskiej UFC Dana White są przyjaciółmi. Prezydent tak tłumaczył w kwietniu magazynowi „Time” swoją decyzję o organizacji tego rodzaju wydarzenia na terenie Białego Domu:

Cóż, po pierwsze, podoba mi się to. To, co robi (White - przyp. PAP), jest niepowtarzalne. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Trump to pierwszy urzędujący prezydent USA, który był gościem gali UFC w 2019 r. Także zaplanowana na czerwiec gala nie ma precedensu.

PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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