Zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych na urodziny prezydenta Donalda Trumpa, wywołało wściekłość wśród polityków koalicji rządzącej. Pierwszy do kpin ruszył szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, a zaraz za nim europoseł Krzysztof Brejza. Ten drugi dostał solidną odpowiedź ze strony dziennikarza Wirtualnej Polski Szymona Jadczaka.
Prezydent Nawrocki leci do USA
Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i wybiera się do USA; wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego - poinformowała wczoraj Polska Agencja Prasowa. Prezydent ma wziąć udział m.in. w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250. Informację tę postanowił skomentować szef MSZ Radosław Sikorski, lecz jedyne co pokazał, to drwiny. Nic więc dziwnego, że wpis wicepremiera spotkał się z dosadnymi i kąśliwymi uwagami.
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W tym samym duchu wypowiedział się europoseł KO Krzysztof Brejza.
Trudno powiedzieć, czy tak nagły wylot Nawrockiego do USA na galę mieszanych walk MMA organizowaną przez Trumpa ma jakiś związek z faktem, że wielu zawodników odmówił startu i organizatorzy szukają szybko zastępstwa…
— napisał.
„Kurde Panie Pośle…”
Jego wpis spotkał się z odpowiedzią m.in. Szymona Jadczaka. Wielu komentatorów jest zdegustowana niskim poziomem wpisów polityków koalicji rządzącej.
Słyszeliście o jakiejś wartościowej działalności tego polityka, która by uzasadniala płacenie mu dużej pensji, bo na razie widzę tylko trolowanie w social mediach?
— zapytał Jadczak.
Kurde Panie Pośle… Ja rozumiem spór polityczny ale akurat osobista relacja Prezydenta Nawrockiego z POTUSem - zwłaszcza tym konkretnym, który politykę wręcz na takich relacjach opiera - to jest dla Polski geopolityczne złoto. Jak można tego nie rozumieć?
I naprawdę nie warto tego sabotować mając 10 innych, realnych punktów krytyki, które wobec Prezydenta można kierować
— napisał Mikołaj Pisarski.
kk/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762365-brejza-chcial-zakpic-z-prezydenta-zostal-znokautowany
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