Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od prezydenta USA Donalda Trumpa na uroczystości z okazji jego urodzin i weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250. Informację tę postanowił skomentować szef MSZ Radosław Sikorski, lecz jedyne co pokazał, to drwiny. Nic więc dziwnego, że wpis wicepremiera spotkał się z dosadnymi i kąśliwymi uwagami.
Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i wybiera się do USA. Doniesienia medialne potwierdził szef BPM Marcin Przydacz. „W niedzielę, 14 czerwca, na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny Prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250. W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych” - napisał w mediach społecznościowych prezydencki minister.
Sikorski drwi z prezydenta
Co na to szef MSZ Radosław Sikorski? Jedyne co zaprezentował, to drwiny w nawiązaniu do gali UFC.
Trzymam kciuki aby prezydent Karol Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału
— napisał wicepremier w serwisie X.
Czyżby przemawiała za tym zazdrość? Przy tej okazji warto przypomnieć, jak we wrześniu 2025 roku, podczas ofensywy dyplomatycznej prezydenta Karola Nawrockiego - najpierw w Stanach Zjednoczonych, a następnie we Włoszech, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który również przebywał w USA i przez chwilę spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, publikował w mediach społecznościowych serię nagrań „z ręki”, wykonanych na trawniku, przed budynkami administracji amerykańskiej.
Przywieźć Panu coś z Waszyngtonu?
— zapytał szef BPM Marcin Przydacz.
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„Zabierzcie mu telefon”
Niepoważny wpis wicepremiera spotkał się z dosadną reakcją w sieci!
Gdybym posługiwał się językiem Radosława Sikorskiego, napisałbym, że szefem MSZ jest przygłup. Nie zamierzam jednak schodzić do jego poziomu. Dlatego napiszę tylko, że kompromitacją jest fakt, że na czele polskiej dyplomacji stoi człowiek tak żałośnie niedojrzały
— wypunktował poseł PiS Andrzej Śliwka.
Tak jak na trawnik przy Białym Domu będą też wejściówki tutaj, wydatek podobny, proszę rozważyć
— dodał kąśliwie europoseł PiS Waldemar Buda.
Dlaczego polski minister spraw zagranicznych robi sobie krzywdę?
— zapytał ironicznie prof. Stanisław Żerko.
Jprd 🤡 Zabierzcie mu telefon, MSZ
— skwitował dosadnie Radosław Fogiel z PiS, wiceprzewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych.
A najzabawniejsze w tym wszystkim, że jakby to Sikorskiego zaprosili, to chłop by przez najbliższą dekadę opowiadał z Chobielinie Dwór, jak to w Białym Domu się bawił 😀 A tak to mamy tego typu docinki - dziecinne, choć zrozumiale
— komentował Adam Czarnecki ze Stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
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olnk/X/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762352-nawrocki-u-trumpa-sikorski-juz-drwi-zabierzcie-mu-telefon
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