Minister Sikorski i "album z Waszyngtonu". Mocny wpis prezydenta: Apeluję o powagę. "To nie kwestia pana samopoczucia"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Prezydent Karol Nawrocki z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w Waszyngtonie/Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski w Sejmie / autor: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL/Fratria
Prezydent Karol Nawrocki z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w Waszyngtonie/Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski w Sejmie / autor: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL/Fratria

Prezydent Karol Nawrocki odpowiedział na platformie X na mało poważne zachowania szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Minister publikował w mediach społecznościowych nagrania „z ręki” wykonane przed budynkami administracji USA. „Proszę poprawić zbroję i z powagą reprezentować poważnego partnera USA - Polskę” - napisał Nawrocki. Głowa państwa zaapelowała do wicepremiera o spotkanie „na poważnej rozmowie o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji”. Karol Nawrocki przypomniał przy tym Sikorskiemu, że Polska od dłuższego czasu nie ma ambasadora w Stanach Zjednoczonych.

W ostatnich dniach internauci przecierali oczy ze zdumienia. Podczas ofensywy dyplomatycznej prezydenta Karola Nawrockiego - najpierw w Stanach Zjednoczonych, a następnie we Włoszech, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który również przebywał w USA i przez chwilę spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, publikował w mediach społecznościowych serię nagrań „z ręki”, wykonanych przed budynkami administracji amerykańskiej.

Prezydent o „albumie z Waszyngtonu” Sikorskiego

Do dziwnych wpisów Sikorskiego odniósł się na X prezydent Karol Nawrocki.

Szanowny Panie Ministrze Radosławie Sikorski, ja już w Polsce - dziś Narodowe Czytanie. Nie mam możliwości zająć się Pana albumem z Waszyngtonu w innej formie, ale apeluję o powagę. Nasze relacje z USA to naprawdę kwestia zasadnicza dla Polski. Minister SZ, cykający selfie pod budynkami administracji naszego partnera, to nie jest dobra droga. Proszę na chwilę zapomnieć o emocjach, o naszej wewnętrznej polityce, o swoim albumie z wyjazdu. Proszę poprawić zbroję i z powagą reprezentować poważnego partnera USA - Polskę.

— napisał prezydent.

To nie jest kwestia Pana dobrego - acz niepokojącego - samopoczucia. To są sprawy państwowe. Wierzę, że jak tylko znajdę czas, a Pan trochę ochłonie, to spotkamy się na poważnej rozmowie o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji - także w USA, gdzie nie mamy od dłuższego czasu Ambasadora. Do zobaczenia!

— podsumował.

Brzydka odpowiedź Sikorskiego

Po upływie kilku godzin Sikorski w końcu wysilił się na odpowiedź na wpis głowy państwa.

Szanowny Panie Prezydencie Karolu Nawrocki, dziękuję za zaproszenie, niezmiennie jestem do Pańskiej dyspozycji. Uprzedzam, że zapytam dlaczego Pańscy ludzie donosili w Waszyngtonie na Premiera i demokratyczny rząd wolnej Polski próbując blokować mu dostęp do Białego Domu

— skarżył się Sikorski.

Liczę, że uzgodnimy podpisanie przez Pana nominacji zgodnie z ustawą wyłonionych kandydatów na ambasadorów mających rekomendację Sejmu i zgody państw przyjmujących. A w podróżach służbowych zdarzają się też luźniejsze momenty

— dodał, załączając zdjęcie Karola Nawrockiego w USA z czasów, gdy był prezesem IPN.

CZYTAJ TAKŻE:

-Sikorski żali się, że MSZ rzekomo nie dostało notatki i szarżuje: „Sekciarstwo ważniejsze od profesjonalizmu”. Szef BPM ripostuje

-Ależ tupet. Sikorski uderza w prezydenta Nawrockiego: „Jak polityk mówi o sobie w trzeciej osobie, to znaczy, że już mu zaczyna odbijać”

jj/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych