Prezydent Karol Nawrocki odpowiedział na platformie X na mało poważne zachowania szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Minister publikował w mediach społecznościowych nagrania „z ręki” wykonane przed budynkami administracji USA. „Proszę poprawić zbroję i z powagą reprezentować poważnego partnera USA - Polskę” - napisał Nawrocki. Głowa państwa zaapelowała do wicepremiera o spotkanie „na poważnej rozmowie o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji”. Karol Nawrocki przypomniał przy tym Sikorskiemu, że Polska od dłuższego czasu nie ma ambasadora w Stanach Zjednoczonych.
W ostatnich dniach internauci przecierali oczy ze zdumienia. Podczas ofensywy dyplomatycznej prezydenta Karola Nawrockiego - najpierw w Stanach Zjednoczonych, a następnie we Włoszech, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który również przebywał w USA i przez chwilę spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, publikował w mediach społecznościowych serię nagrań „z ręki”, wykonanych przed budynkami administracji amerykańskiej.
Prezydent o „albumie z Waszyngtonu” Sikorskiego
Do dziwnych wpisów Sikorskiego odniósł się na X prezydent Karol Nawrocki.
Szanowny Panie Ministrze Radosławie Sikorski, ja już w Polsce - dziś Narodowe Czytanie. Nie mam możliwości zająć się Pana albumem z Waszyngtonu w innej formie, ale apeluję o powagę. Nasze relacje z USA to naprawdę kwestia zasadnicza dla Polski. Minister SZ, cykający selfie pod budynkami administracji naszego partnera, to nie jest dobra droga. Proszę na chwilę zapomnieć o emocjach, o naszej wewnętrznej polityce, o swoim albumie z wyjazdu. Proszę poprawić zbroję i z powagą reprezentować poważnego partnera USA - Polskę.
— napisał prezydent.
To nie jest kwestia Pana dobrego - acz niepokojącego - samopoczucia. To są sprawy państwowe. Wierzę, że jak tylko znajdę czas, a Pan trochę ochłonie, to spotkamy się na poważnej rozmowie o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji - także w USA, gdzie nie mamy od dłuższego czasu Ambasadora. Do zobaczenia!
— podsumował.
Brzydka odpowiedź Sikorskiego
Po upływie kilku godzin Sikorski w końcu wysilił się na odpowiedź na wpis głowy państwa.
Szanowny Panie Prezydencie Karolu Nawrocki, dziękuję za zaproszenie, niezmiennie jestem do Pańskiej dyspozycji. Uprzedzam, że zapytam dlaczego Pańscy ludzie donosili w Waszyngtonie na Premiera i demokratyczny rząd wolnej Polski próbując blokować mu dostęp do Białego Domu
— skarżył się Sikorski.
Liczę, że uzgodnimy podpisanie przez Pana nominacji zgodnie z ustawą wyłonionych kandydatów na ambasadorów mających rekomendację Sejmu i zgody państw przyjmujących. A w podróżach służbowych zdarzają się też luźniejsze momenty
— dodał, załączając zdjęcie Karola Nawrockiego w USA z czasów, gdy był prezesem IPN.
jj/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739752-sikorski-i-album-z-waszyngtonu-mocny-wpis-prezydenta
