Zarówno seria filmików wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego nagranych na trawniku przed Białym domem, jak i odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego wywołała w sieci wiele emocji. Niestety, niekoniecznie pozytywnych dla ministra Sikorskiego. „Kiedy masz 12 lat, 1,35 m wzrostu – ale obsługa nie zauważyła i wszedłeś z tatą do Makro” - skomentował filmik wicepremiera poseł Paweł Jabłoński. Marcin Wikło, dziennikarz Telewizji wPolsce24, odniósł się z kolei do odpowiedzi głowy państwa. „Prezydent Karol Nawrocki wybrał przemoc” - skomentował z ironią.
Rząd Donalda Tuska ciężko przeżył wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Widać to było chociażby po zachowaniu wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który nie tylko prawił złośliwości w mediach, ale też robił sobie filmiki „z ręki” na trawniku Białego Domu, aby udowodnić, że cały czas ma dobre relacje z USA. A że żona ministra Sikorskiego ma w zwyczaju w swoich wypowiedziach i felietonach porównywać obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych do najkrwawszych tyranów XX wieku? Oj tam, oj tam.
Koledzy patrioci z PiS-u chełpią się, że zablokowali rządowi wejście do białego Domu. Pozdrawiam
— mówi Sikorski na wspomnianym nagraniu.
„Jaki to jest zlepek kompleksów!”
Choć mecenas Roman Giertych wraz z kilkoma „Silnymi Razem” ucieszyli się, że mimo „złośliwości” zawistnych pisowców wicepremier też był w Waszyngtonie, a nawet podobno w Białym Domu, to filmik Sikorskiego wywoływał u komentatorów raczej rozbawienie.
Kiedy masz 12 lat, 1,35 m wzrostu – ale obsługa nie zauważyła i wszedłeś z tatą do Makro
— skomentował film ministra Paweł Jabłoński, poseł PiS i były wiceszef MSZ.
Twój kuzyn, z którym nie chciałeś się bawić, na pierwszej wycieczce zagranicznej
— napisał poseł Radosław Fogiel.
Rety, jaki to jest zlepek kompleksów…Gość musi prosić jakiegoś urzędnika, żeby go wprowadził na trawnik Białego Domu, nagrywa filmik i myśli, że coś komuś udowodnił. I to jest minister spraw zagranicznych
— ocenił ten sam polityk opozycji w kolejnym wpisie.
- Mamo, czy możemy pójść na gry statusowe? - Synku, mamy gry statusowe w domu
— skomentował Marek Wróbel z Fundacji Republikańskiej.
Już było niepoważnie. Ale idzie to dalej. Minister Dyplomacji… Jeszcze więcej takich tekstów i filmików, a potem wciskajcie głodne kawałki o tym, że jesteście gotowi do współpracy…
— ocenił adwokat Przemysław Bujniak.
Czy to są możliwości sztucznej inteligencji, czy ograniczenia inteligencji naturalnej?
— zastanawiał się aktor Redbad Klynstra
Źle to wygląda, kiedy Wicepremier i szef MSZ zachowuje się w ten sposób. Dziecinada to ostatnie, czego nam dziś trzeba
— napisał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Boże drogi, czy pan jest poważny? Aż tak nie może pan przetrawić wizyty prezydenta w Białym Domu, że musi pan takie krindżowe filmiki produkować? Litości.
— komentuje internautka o nicku „Kasia80”.
Niektórzy komentujący zauważają też, że wicepremier przebywa… w miejscu dostępnym dla zwiedzających - dość daleko od głównego budynku.
Dlaczego pan robi z ludzi idiotow? :) stoi pan pod kolumnadą zachodnią, dostępna dla zwiedzających, strażnik obecny zawsze podczas pracy personelu, do głównego budynku, dostępnego tylko dla zaproszonych osób ma pan jeszcze spory kawałek, którego nie jest Pan w stanie pokonać bo nie jest pan tam zaproszony :)
— wskazuje użytkownik Rafał Kozicki.
Nie brakuje także przeróbek:
Dzień dobry prosto z Waszyngtonu!
Jak rząd, taki biały dom. POzdrawiam 👋
Czy prezydent „wybrał przemoc”?
Najmocniej w ego wicepremiera uderzył jednak prezydent Karol Nawrocki.
Szanowny Panie Ministrze Sikorski, ja już w Polsce - dziś Narodowe Czytanie. Nie mam możliwości zająć się Pana albumem z Waszyngtonu w innej formie, ale apeluję o powagę. Nasze relacje z USA to naprawdę kwestia zasadnicza dla Polski. Minister SZ, cykający selfie pod budynkami administracji naszego partnera, to nie jest dobra droga. Proszę na chwilę zapomnieć o emocjach, o naszej wewnętrznej polityce, o swoim albumie z wyjazdu. Proszę poprawić zbroję i z powagą reprezentować poważnego partnera USA - Polskę. To nie jest kwestia Pana dobrego - acz niepokojącego - samopoczucia. To są sprawy państwowe. Wierzę, że jak tylko znajdę czas, a Pan trochę ochłonie, to spotkamy się na poważnej rozmowie o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji - także w USA, gdzie nie mamy od dłuższego czasu Ambasadora. Do zobaczenia!
— napisał na platformie X.
Jak odpowiedź głowy państwa została oceniona przez komentujących?
Najpierw podsumowanie - autorstwa prezydenckiego fotografa Mikołaja Bujaka.
Porównajmy te dwie, tak różniące się wizyty – Prezydenta Karola Nawrockiego vs. Ministra Radosława Sikorskiego. Niech przemówi obraz, a ocenią Państwo sami. Chciałem – bez żadnego kontekstu – opublikować dziś nowy, odświeżony film z wizyty w Waszyngtonie, ze słowami uznania dla Łukasza Leśniaka i całego zespołu wideo KPRP. Nie wszło, jest kontekst, ale może to i lepiej
Prezydent Karol Nawrocki wybrał przemoc
— skomentował ironicznie Marcin Wikło, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Myślę, że to dobry moment na pochylenie się nad stanem emocjonalnym pana Sikorskiego. Nie może być tak, że „departament polski” niemieckiej dyplomacji jest tak niestabilny. Szacun dla Karola Nawrockiego, że to widzi i reaguje. Radku, czas na kozetkę i rozmowę korygującą
— ocenił Wojciech Biedroń, dziennikarz wPolityce.pl i wPolsce24.
Merytoryczna miazga na polityce zagranicznej rządu
— skomentował europoseł PiS Michał Dworczyk.
Prezydent Nawrocki zgruzował wicepremiera Sikorskiego. Sikorski faktycznie powinien ochłonąć. Bo to co robi od kilku dni jest totalnie żenujące i ośmieszające MSZ i w konsekwencji niestety także Polskę
— ocenił Sebastian Kaleta, parlamentarzysta PiS.
Prezydent Karol Nawrocki w punkt! Ewidentnie Radosław Sikorski potrzebuje specjalistycznego wsparcia np. psychologicznego. Nie radzi sobie z ambicjami, ma zachwiane poczucie własnej wartości z największym ego w polskiej polityce. Taka postawa szefa dyplomacji szkodzi Polsce
— napisał poseł PiS Janusz Kowalski.
Biedny Książę Małżonek, to był dla niego trudny tydzień, a jeszcze go obijają
— ironizuje internauta „Rutkowski”.
Choć politycy koalicji 13 grudnia przez ostatni rok pieczołowicie odliczali dni do końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy („zapominali” przy tym, że była to druga kadencja, co w historii III RP udało się wcześniej tylko Aleksandrowi Kwaśniewskiemu), to zdaje się, że już zaczynają za nim tęsknić.
