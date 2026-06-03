W związku z wizytą wicepremiera Radosława Sikorskiego i minister Małgorzaty Gromadzkiej w Tomaszowie Lubelskim, mieszkańcy przygotowali transparenty z hasłami: „Sikorski, nie strasz prezydenta Smoleńskiem” oraz „Sikorski i Gromadzka, milczycie o ‘bohaterach UPA’! Hańba!!!”. Ten drugi transparent ma także kontekst historyczny.
Chyba nie takiego powitania oczekiwaliby członkowie rządu podczas swojej wizyty w Tomaszowie Lubelskim. Mieszkańcy miasta również mają jednak swoje oczekiwania, zwłaszcza wobec Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Mówimy bowiem o regionie, którego mieszkańcy osobiście doświadczyli zbrodni UPA.
„Sikorski, nie strasz prezydenta Smoleńskiem”
W Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski ma odbyć się dziś spotkanie wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz wiceminister rolnictwa Małgorzaty Gromadzkiej z mieszkańcami.
W mieście pojawiły się już transparenty krytykujące politykę obecnego rządu, a zwłaszcza Radosława Sikorskiego.
„Sikorski, nie strasz prezydenta Smoleńskiem” oraz „Sikorski i Gromadzka, milczycie o ‘bohaterach UPA’. Hańba!!!” - czytamy.
Sikorski o Smoleńsku
Przypomnijmy, że Sikorski podczas konferencji prasowej w Szczecinie 29 maja stwierdził m.in.:
Przypominam: był już taki prezydent, który uzurpował sobie prawo do podejmowania decyzji, które nie leżały w jego kompetencjach. Prezydent jako pasażer samolotu rządowego nie decyduje o tym, jak pilotować tym samolotem. Ale był już prezydent, którego proszono – mimo że nie miał takich kompetencji – o zgodę na wybranie lotniska zapasowego. I on tej decyzji na czas nie podjął. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło.
Wielu komentatorów odebrało to jako groźbę pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Z drugiej strony szef polskiej dyplomacji rozpowszechniał w ten sposób rosyjską narrację na temat Katastrofy Smoleńskiej.
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Zbrodnie UPA w powiecie tomaszowskim
Drugi z transparentów ma kontekst historyczny. W czasie II wojny światowej około 2000 tys. mieszkańców powiatu tomaszowskiego wymordowali ukraińscy nacjonaliści. Dokładną liczbę ofiar UPA trudno oszacować.
Jednym z najbardziej dramatycznych przykładów jest zbrodnia w Zatylu (16 czerwca 1944 r.). UPA zatrzymała wówczas pociąg i wymordowała od 50 do 71 osób.
Pogrzeb ofiar tej zbrodni w Tomaszowie Lubelskim był wielką manifestacją przeciwko UPA.
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Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761756-kubel-zimnej-wody-dla-sikorskiego-tomaszow-o-smolensku-i-upa
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