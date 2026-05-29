Sikorski grozi prezydentowi i mówi o Smoleńsku. "Obrzydliwe"

Radosław Sikorski, podczas konferencji prasowej uznał, że pozwoli sobie na skandaliczną uwagę dot. prezydenta Nawrockiego. Mówił o katastrofie prezydenckiego samolotu.
Donald Tusk i Keir Starmer podpisali traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Odnosząc się do tej kwestii prezydent Karol Nawrocki powiedział, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta RP i samego prezydenta o tym, że takie rozwiązania są przygotowywane.
O tę kwestię zapytano Radosława Sikorskiego podczas konferencji prasowej w Sopocie.
Pan prezydent musi zrozumieć, że jest częścią państwa polskiego, a nie stoi ponad państwem polskim, że on też ma obowiązki, też do niego stosują się procedury i nie jest nad rządem. Jeśli pan prezydent chciał być prezydentem, który jest szefem władzy wykonawczej, to powinien był kandydować na prezydenta we Francji, albo w Stanach Zjednoczonych. W Polsce prezydent nie jest szefem władzy wykonawczej, reprezentuje politykę prowadzoną przez rząd
– mówił Sikorski.
Dodał też w swojej wypowiedzi skandaliczny fragment:
Bić pokłony, żeby zechciał zrobić to, co jest jego obowiązkiem, jest nie do przyjęcia. To jest nie tylko szkodliwe dla państwa, to jest niebezpieczne. Bo przypominam: był już taki prezydent, który uzurpował sobie prawo do podejmowania decyzji, które nie leżały w jego kompetencjach. Prezydent jako pasażer samolotu rządowego nie decyduje o tym, jak pilotować tym samolotem. Ale był już prezydent, którego proszono – mimo że nie miał takich kompetencji – o zgodę na wybranie lotniska zapasowego. I on tej decyzji na czas nie podjął. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło
– powiedział obecny szef polskiego MSZ.
Komentarz prof. Cenckiewicza
Wypowiedź Sikorskiego w dosadny sposób, zaledwie jednym wyrazem, podsumował prof. Sławomir Cenckiewicz.
Obrzydliwe
– napisał na portalu X były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
mly/X
