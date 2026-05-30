Sikorski atakuje wPolityce.pl i kłamie o Smoleńsku!

Szef MSZ Radosław Sikorski zaatakował redakcję wPolityce.pl, która opublikowała głosy oburzenia po jego słowach, obwiniających śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego za katastrofę smoleńską. Miał to być przytyk do prezydenta Karola Nawrockiego, aby nie mieszał się w sprawy, którymi zajmować się w jego ocenie nie powinien. „Nasi nacjonaliści tradycyjnie dadzą się posiekać za własne mity” - napisał na X wicepremier Sikorski.
Radosław Sikorski podczas wczorajszej konferencji prasowej pozwolił sobie na skandaliczne słowa dotyczące prezydenta.
Bo przypominam: był już taki prezydent, który uzurpował sobie prawo do podejmowania decyzji, które nie leżały w jego kompetencjach. Prezydent jako pasażer samolotu rządowego nie decyduje o tym, jak pilotować tym samolotem. Ale był już prezydent, którego proszono – mimo że nie miał takich kompetencji – o zgodę na wybranie lotniska zapasowego. I on tej decyzji na czas nie podjął. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło
— powiedział szef MSZ w Sopocie.
Na jego słowa zareagował wpierw były szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz nazywając je „obrzydliwymi”, a później w podobnym tonie wypowiedział się na antenie telewizji wPolsce24 poseł PiS Radosław Fogiel.
Próba grania Smoleńskiem i to jeszcze próba bezczelnego zakłamanego obarczania winą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie zdziwię się, jak zobaczymy za kilka dni następnego 10 pana Sikorskiego z tą bandą, która zakłóca uroczystości na placu Piłsudskiego. To jest dokładnie ta sama narracja tego lumpen-towarzystwa które tam się awanturuje
— powiedział polityk PiS.
Niestety Sikorski zszedł dziś jeszcze niżej. Odpowiadając na artykuł portalu wPolityce.pl zawierający wypowiedź posła Fogla, nazwał nas „nacjonalistami”.
Rosyjska narracja
Dziś rano Sikorski odniósł się do krytyki jaka spotkała go za słowa, którymi uderzył w śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pośrednio w prezydenta Karola Nawrockiego. Sikorski popłynął dalej w nurcie narracji raportu rosyjskiej gen. Tatjany Anodiny (MAK) i zbieżnego z nim raportu komisji Jerzego Millera nt. przyczyn katastrofy smoleńskiej.
Nasi nacjonaliści tradycyjnie dadzą się posiekać za własne mity, więc jeszcze raz: Przez osiem lat rządów nie znaleźliście cienia dowodu na zamach bo go nie było. Przyczyną wypadku smoleńskiego było drastyczne naruszenie procedur przez pilotów oraz między innymi to, że prezydent Lech Kaczyński nie podjął na czas nieleżącej w jego kompetencjach decyzji o odejściu na lotnisko zapasowe. Wątpiących zachęcam do ponownego odsłuchania nagrań z kokpitu.
Jeśli ktoś uważa, że mijam się z prawdą, zachęcam do złożenia pozwu acz przypominam, że już dwa razy prawomocnie wygrałem z konfabulacjami Kaczyńskiego.
— napisał w mediach społecznościowych szef MSZ Radosław Sikorski
Wątpiącym czy nastąpiło drastyczne naruszenie procedur sugeruję zadanie sobie prostego pytania: czy na podejściu do lądowania bezpiecznie jest latać we mgle poniżej poziomu lotniska
— dorzucił chwilę później.
